Avs e Orizzonte Comune rischiano di restare a zero 

Quattro consiglieri gli uni e quattro gli altri. Chiedono giustamente di contare, con almeno due presidenze, nella partita delle commissioni di prossimo rinnovo, e invece rischiano restare a zero. Nell’Assemblea sarda Avs e Orizzonte Comune hanno i numeri per aspirare alla guida di un parlamentino. La questione è stata posta dai capigruppo Maria Laura Orrù e Sandro Porcu nelle varie interlocuzioni, ufficiali e non, dei giorni scorni scorsi, e tuttavia Pd e M5S – le due forze del Campo largo che attualmente controllano le sei commissioni permanenti in un rapporto di quattro a due – potrebbero non cedere nulla. Per ragioni differenti, che comunque riguardano i rapporti tra i due partiti più importanti del Campo largo. I dem sarebbero pure disposti a fare un passo di lato, i pentastellati invece insistono nel voler conservare le presidenze delle commissioni Bilancio (con il segretario Alessandro Solinas) e Urbanistica (con Roberto Li Gioi). Questa posizione ha finito per irrigidire anche quelle del Pd che oggi controlla le commissioni Autonomia (con Salvatore Corrias), Cultura e Istruzione (con Camilla Soru), Agricoltura (con Antonio Solinas) e Sanità (con Carla Fundoni). Il risultato è che le cose, a meno di sorprese dell’ultimo momento, non cambieranno. C’è ancora un po’ di tempo per trattare. Il presidente dell’Assemblea sarda potrebbe decidere di convocare i parlamentini per il rinnovo non questa settimana che entra ma la prossima. ( ro. mu. )

RIPRODUZIONE RISERVATA