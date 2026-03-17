Avanzano Real, Psg e Arsenal 

Tutto come previsto tranne in un caso: nelle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League passano le squadre favorite alla vigilia compreso lo Sporting Lisbona, che però in Portogallo ha dovuto compiere una vera impresa rimontando lo 0-3 dell’andata e passando ai supplementari grazie al 5-0 rifilato ai norvegesi del Bodo/Glimt. Passano il turno anche i campioni uscenti del Psg, vittoriosi a Londra 3-0 dopo aver già trionfato a Parigi 5-2; ai quarti anche il Real Madrid, che vince 2-1 a Manchester col City dopo il successo 3-0 del Bernabeu; e serata positiva anche per l’Arsenal, che sfrutta il fattore campo per rifilare un 2-0 al Bayer Leverkusen eliminando i tedeschi dopo l’1-1 conquistato in extremis una settimana fa in Germania. Nei quarti gli inglesi sfideranno lo Sporting.

In Portogallo

A Lisbona dunque è andata in scena la splendida rimonta dello Sporting, riuscito nell’impresa di segnare cinque reti al Bodo/Glimt e di ribaltare lo 0-3 subito all’andata in Norvegia. Passano i portoghesi, finale che sembrava molto difficile dopo il netto ko di una settimana fa. E invece i lusitani, spinti dal pubblico, hanno pareggiato il gap al 78’ con il gol di Suarez dopo quelli segnati al 34’ da Inacio e al 61’ da Goncalves portando la gara ai supplementari, dove la rimonta è stata completata da altre due reti realizzate da Araujo al 92’ e da Nel al 121’.

A Manchester

Nessuna sorpresa in casa City, dove i padroni di casa avrebbero dovuto scalare una montagna per eliminare il Real. Invece il Madrid passa in vantaggio con Vinicius Junior al 22’ e mette subito in cassaforte la qualificazione dopo il 3-0 del Bernabeu. La squadra dell’eterno rivale Pep Guardiola regge l’urto perché, nonostante l’inferiorità numerica già dal 20’ (espulso Bernardo Silva), pareggia con Haaland al 41’ e va più volte vicina alla rete. Poi al 91’ un altro gol di Vinicius consegna il successo agli ospiti. Annullato un gol per parte per fuorigioco.

A Londra

Qualificazione ai quarti scontata ancor prima di cominciare per il Psg. I francesi, forti del 5-2 di una settimana fa a Parigi, vanno comunque a mille e schiacciano il Chelsea anche a Stamford Brigde segnando tre reti e infliggendo un’altra sconfitta cocente agli inglesi con i centri di Kvaratskhelia al 6’, Barcola al 14’ e Mayulu al 62’.

I Gunners

Più incerta, ma neanche tanto, la sfida tra Arsenal e Leverkusen. Dopo il pari dell’andata (1-1) il match rimane ancorato sullo 0-0 a lungo prima della zampata con cui Eze al 36’ fa tirare il fiato agli inglesi (in testa alla Premier League) e rende più nervosi i tedeschi. Nella ripresa al 63’ arriva il raddoppio firmato da Rice che mette la qualificazione in discesa per i Gunners.

Oggi

Oggi gli ultimi quarti. Oltra all’Atalanta, in campo alle 21 a Monaco col Bayern, alle 18,45 è in programma Barcellona- Newcastle (1-1 all’andata) e alle 21 si giocano Liverpool-Galatasaray (0-1) e Tottenham-Atletico Madrid (2-5).

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