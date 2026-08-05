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Monserrato.
06 agosto 2026 alle 00:24

Autovelox da tarare, caos sulle statali 387 e 554 

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Traffico nel caos ieri mattina sulla Statale 387, all’altezza dell’uscita della 554 per Monserrato nei pressi del cimitero. A causare disagi alla circolazione è stato il collaudo periodico dell’autovelox, che ha causato pesanti rallentamenti e blocchi temporanei al traffico con la viabilità che in alcuni momenti è stata anche deviata sulla strada provinciale 93 per Selargius.

L’intervento ha provocato inevitabilmente lunghi incolonnamenti di vetture sotto il sole, soprattutto all’imbocco della statale 554: «La situazione al semaforo di Monserrato era davvero difficile – racconta Claudio Lai, automobilista proveniente da Soleminis – ci sono voluti più di tre cicli di verde prima di riuscire a passare in direzione Cagliari».

Sul posto gli agenti della Polizia municipale, impegnati sia a gestire il traffico deviando il flusso dei veicoli in direzione Selargius, sia con le prove tecniche del dispositivo.

A spiegare lo svolgimento delle operazioni è Raffaele Nonnoi, assessore alla viabilità del Comune: «Si tratta di interventi di collaudo e taratura che devono essere svolti per legge con cadenza annuale. L’attività si è tenuta tra le 9.30 e le 11.30, al di fuori della fascia oraria di maggior afflusso di automobili. Il tratto interessato – aggiunge Nonnoi - copre la zona dell’autovelox e la strada veniva chiusa solo momentaneamente, per circa un minuto e mezzo, a ogni passaggio della pattuglia impegnata nei test».

A fine mattinata, concluse le verifiche tecniche sul dispositivo, la circolazione è regolarmente rientrata nella normalità.

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