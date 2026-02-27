Auto si ribalta nella 554: il conducente al Brotzu 

La sua auto si è ribaltata dopo un incidente sulla 554. È successo ieri, nel primo pomeriggio intorno alle 14.30, sulla statale in zona Selargius, in direzione Quartu, poco prima del bivio per Settimo San Pietro. Il conducente del veicolo rovesciato è stato trasportato in codice rosso per dinamica al pronto soccorso del Brotzu, mentre altre due persone sono finite in codice giallo al Policlinico e al Santissima Trinità.Secondo la prima ricostruzione, una vettura ne ha tamponato un’altra, provocandone così il ribaltamento. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 per prestare i soccorsi, mentre i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza la strada con il traffico che è rimasto bloccato per diverse ore. La polizia locale, invece, si è occupata dei rilievi e di verificare l’esatta dinamica dell’incidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA