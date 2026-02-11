Assarmatori, rinnovati i vertici 

Sarà Stefano Messina il presidente di Assarmatori anche per il quadriennio 2026-2030. Lo ha stabilito l’Assemblea dell’associazione, riunitasi ieri mattina a Roma.La nomina è stata approvata all’unanimità.

Nella stessa sede si è poi proceduto al rinnovo del Consiglio direttivo, confermati i due vicepresidenti uscenti, Achille Onorato e Vincenzo Romeo, ai quali si aggiunge Franco Del Giudice. «Accolgo questo nuovo ruolo con senso di responsabilità e un pizzico di orgoglio – dice Del Giudice, presidente di Delcomar – credo si tratti di un segnale importante soprattutto per la Sardegna, una regione che per ovvi motivi geografici è strettamente legata al trasporto marittimo, per l’export delle nostre imprese, per gli approvvigionamenti di qualsiasi genere e anche per la tutela di un principio garantito dalla Costituzione che è quello della continuità territoriale. Il mio obiettivo, fra gli altri, sarà quello di portare le istanze di questo territorio a livello nazionale, quindi a Roma, e comunitario, per il tramite degli uffici di Bruxelles dell’Associazione. Il lavoro da fare di certo non manca, ma sussistono solide basi per arrivare a traguardi soddisfacenti».

