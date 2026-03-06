Asfalto in via Cabras, abbattuti i vecchi pini: «Scempio ambientale» 

L’operazione era stata annunciata da tempo: per il rifacimento integrale dell’asfalto di via Cabras serve rimuovere dallo spartitraffico il filare di pini piantati una trentina d’anni fa. Le radici, secondo il Comune, avrebbero infatti contribuito al deterioramento della strada. Ma di fronte ai fusti abbattuti nel corso degli ultimi giorni dall’impresa titolare dei lavori, è comunque riesplosa la polemica. «Uno scempio ambientale», «Non ci sono parole per descrivere tutto questo», «Vergognoso dare la colpa agli alberi per un manto stradale che non vede una manutenzione da 40 anni», sono solo alcuni dei commenti che si sono rapidamente moltiplicati sui social. La città è divisa: da un lato c’è chi ritiene inevitabile l’abbattimento, vista l’incompatibilità della presenza dei pini con la sicurezza stradale. Questa è anche la tesi dell’amministrazione, che ha garantito in ogni caso che gli alberi saranno sostituiti da esemplari di Washingtonia e Jacaranda. Ma è nutrito il coro di chi si oppone. Mesi fa oltre cento residenti avevano sottoscritto una raccolta firme per conoscere le motivazioni del taglio, istanza che tuttavia non ha ricevuto riscontri. A promuoverla era stato Luciano Rossetti, che ora parla di «un’offesa al buonsenso e al patrimonio pubblico vegetale, una distruzione senza motivazione. Nonostante le richieste di chiarimento legittime, si è preferito andare avanti con prepotenza». Rossetti non è convinto della minaccia causata dalle radici, visto che «di recente è stato completato l’asfalto nella corsia opposta e le radici non hanno causato alcun problema».

RIPRODUZIONE RISERVATA