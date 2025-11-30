Artigiani e hobbisti, da oggi riaprono le casette di legno 

Da oggi i mercatini di Natale offriranno i loro prodotti tra corso Vittorio Emanuele e piazza Yenne, dalle 10 alle 21. Tra gli espositori ci sono artigiani, hobbisti, produttori locali e commercianti provenienti non solo dall’Isola, ma anche da altre regioni e altri Paesi, che, come ormai da ben nove edizioni, saranno ospitati nelle casette in legno, distribuite tra piazza Yenne e il corso Vittorio Emanuele II.

Si punta tutto sulla qualità. Quasi il 90% delle attività sono commercianti e produttori che arrivano da tutta la Sardegna. A Palazzo Bacaredda prevedono un fatturato tra i 10.000 e i 40.000 euro per ogni casetta. Uno stimolo particolare per commercianti e artigiani sarà il concorso per la miglior casetta.

Promossa dal Comune in collaborazione con il Ccn Corso Vittorio Emanuele e l’Associazione piazza Yenne, l'edizione 2025 dei mercatini di Natale avrà il fulcro nelle 39 casette di legno. Undici in piazza Yenne sino al 29 dicembre, 27 nel Corso Vittorio Emanuele sino al 6 gennaio più la casetta di Babbo Natale, sempre nel Corso, dedicata in particolare ai più piccoli e alle famiglie.

