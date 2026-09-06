Arti marziali, Mighela oro a Los Angeles 

Donatella Mighela è medaglia d’oro al Campionato Mondiale Master di Brazilian Jiu-Jitsu, disputato dal 3 al 5 settembre a Las Vegas. L’atleta villagrandese del team Budo Clan Sardegna ha conquistato il titolo nella categoria cintura viola, -64 kg, dopo due incontri combattuti e vinti ai punti: il primo contro un’avversaria del New Mexico, il secondo, in finale, contro un’atleta delle Hawaii. Una grande rivincita per Mighela, che lo scorso anno era stata eliminata al primo turno. Quest’anno, invece, ha coronato mesi di dura preparazione (allenandosi nella palestra Tortolì Martial arts ) con il titolo mondiale, in una competizione che ha visto oltre 6 mila iscritti nelle diverse categorie. Mighela ha conquistato anche il terzo posto assoluto.

«Grazie a Donatella che a 48 anni ci dimostra che l’età non conta e che si può raggiungere qualsiasi obiettivo», sottolinea il maestro Alessandro Fadda.

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