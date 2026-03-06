Arte e “Bistimenta” 

Videolina ripropone la prima puntata di “Bistimenta” del 2022. In questa puntata, iniziamo a raccontarvi la ricerca condotta a Cossoine da Maria Luisa Chicconi e Giovanni Manca, ricerca dalla quale emergono alcune peculiarità di questo borgo del Meilogu tra cui non mancherete di apprezzare l’abilità delle ricamatrici. Con Paolo Sorrentino, docente di Semiotica, che ha scelto di indagare la storia della mastruca, utile per seguire la storia dei sardi, parleremo di costumi e cultura. Conosceremo infine i designer di Inveloveritas affascinati dalle architetture dei copricapo femminili sardi che, ispirandosi a geometrie e colori, danno vita a donne stilizzate tra grafica e pittura. Conduce Ambra Pintore.