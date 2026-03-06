VaiOnline
Telecomando
07 marzo 2026 alle 00:23

Arte e “Bistimenta” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Videolina ripropone la prima puntata di “Bistimenta” del 2022. In questa puntata, iniziamo a raccontarvi la ricerca condotta a Cossoine da Maria Luisa Chicconi e Giovanni Manca, ricerca dalla quale emergono alcune peculiarità di questo borgo del Meilogu tra cui non mancherete di apprezzare l’abilità delle ricamatrici. Con Paolo Sorrentino, docente di Semiotica, che ha scelto di indagare la storia della mastruca, utile per seguire la storia dei sardi, parleremo di costumi e cultura. Conosceremo infine i designer di Inveloveritas affascinati dalle architetture dei copricapo femminili sardi che, ispirandosi a geometrie e colori, danno vita a donne stilizzate tra grafica e pittura. Conduce Ambra Pintore.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Caprile e Palestra in azzurro

l Gaggini, Pilia
Il conflitto

Carburanti, stangata senza fine: i rincari maggiori sono nell’Isola

In due giorni prezzi su del 5%, peggio solo in Valle d’Aosta 
Luca Mascia
La Maddalena.

Osservazione breve, reparto a rischio

Andrea Busia
Referendum

Voto sulla giustizia, la partita è aperta Tutti i big in campo

Anpi e Gentiloni per il No Picierno: noi, sinistra per il Sì 
Cooperative.

Legacoop, nuovi vertici per i 140 anni

Alla festa dell’associazione il passaggio di testimone tra Claudio Atzori eIgnazio Angioni 
Roberto Carta