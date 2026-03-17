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L’intervento.
18 marzo 2026 alle 00:15

Arrampicate illegali sulla Sella del Diavolo: rimosse le corde 

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Corde da arrampicata sportiva, dispositivi di fissaggio e moschettoni. Erano fissati alla parete dello sperone del promontorio della Sella del Diavolo, ma sono stati rimossi prontamente per evitare potenziali incidenti dal Corpo forestale con il supporto della squadra del Soccorso alpino e speleologico.

Tutto il materiale da arrampicata, infatti, era in pessime condizioni e giudicato così troppo pericoloso.

È stato individuato durante un’ispezione con un drone che ha permesso alla pattuglia di accertare che la tipologia e il numero delle corde presenti rendevano necessaria un’operazione di rimozione.

Non è la prima operazione di questo tipo sulla Sella del Diavolo da parte della Forestale. Nel novembre del 2024 si era reso necessario un intervento per l’installazione abusiva e permanente di una zipline a Cala Fighera.

In quel caso, i forestali avevano provveduto a smantellare e sequestrare 150 metri di cavo, bulloni, il meccanismo tendi-corda e altra attrezzatura utilizzata nell’impianto abusivo.

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