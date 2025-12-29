Armand Duplantis il «migliore atleta del 2025» 

Armand Duplantis, per tutti “Mondo” («il migliore amico di mio padre è siciliano e ha iniziato a chiamarmi in questo modo quando avevo quattro anni») miglior atleta del 2025. Lo ha incoronato così il principe Alberto di Monaco in una cena di gala allo Yacht Club di Montecarlo. Nato nel 1999 a Lafayette dal padre americano Greg, astista anche lui, e da madre svedese, ha scelto di gareggiare per la Svezia e a settembre, ai Mondiali di atletica di Tokyo, non solo ha vinto il terzo oro iridato ma con l’iconica misura di 6,30 ha ritoccato per la 14ma volta il primato mondiale che gli appartiene dal 2020, quando salì a 6,17.

Salta dai 6 anni e da allora l’obiettivo era diventare il migliore. «Avevo grandi sogni e volevo essere il migliore di sempre. Ma era anche una competizione interna con me stesso». E contro la paura, «ciò che separa i bravi saltatori dai grandi. Penso che ciò che mi distingue davvero dagli altri è il fatto che rimango equilibrato e molto in sintonia con ciò che sono e non sono». Senza mai lasciare che la consapevolezza della sua forza lo distragga. «Lo sport non è mai facile e trova sempre il modo di distruggerti. L’ego può essere letale. Devi accettare quanto sia difficile dare il massimo ogni giorno, essere costante e rimanere al top. So quanto sia difficile e quanto velocemente le cose possano cambiare».

A 26 anni, Duplantis sente di poter diventare ancora più veloce, forte e tecnico. «Continuerò a migliorare. Il limite è dove lo pongo io». I suoi record procedono un centimetro alla volta. Qualcuno sostiene ci sia un calcolo economico. «A ogni record ricevo un bonus. È un fattore che entra in gioco, non l’unico. Battere un record è un momento unico che posso regalare al pubblico, condividere con tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA