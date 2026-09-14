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Dolianova.
15 settembre 2026 alle 00:13

Approvato lo studio di fattibilità  per il parco di San Sebastiano 

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Un parco attrezzato con un circuito ginnico, aree fitness, percorsi olfattivi, area cani e tre punti panoramici. C’è tutto questo nel progetto di fattibilità per la riqualificazione del colle di San Sebastiano approvato dalla giunta comunale di Dolianova. L’idea di un intervento di riqualificazione dell’area (circa 10 ettari alla periferia del paese) non è nuova. Diversi anni fa si pensò al recupero della vecchia cava di porfido, a ridosso della via Pertini, da adibire a spazio per eventi pubblici. Un progetto rimasto però nel cassetto e riesumato recentemente dall’amministrazione comunale che ha impiegato i fondi regionali per finanziare uno studio di fattibilità. Per le opere di riqualificazione servono 2,9 milioni di euro. Risorse attualmente non disponibili per le quali si spera di attivare appositi canali di finanziamento. All’interno dell’area, sulla sommità del colle, sono presenti i ruderi dell’antica chiesa campestre di San Sebastiano, utilizzata durante la seconda guerra mondiale come deposito militare. A poca distanza dal luogo di culto, il serbatoio dell’acquedotto di Abbanoa e un ripetitore per la telefonia oltre ad alcuni manufatti in disuso. Il progetto di riqualificazione punta a favorirne una fruizione naturalistica e sportiva. Tra gli interventi in progetto, la realizzazione di nuovi accessi e la messa a dimora di oltre tremila alberi.

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