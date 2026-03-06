Appartamento in fiamme: inquilini illesi, ustionati i cani 

L’allarme è scattato nella mattina di ieri quando le fiamme hanno avvolto un appartamento al primo piano di una palazzina in via Sorrento, nella zona di Sant’Andrea, lungo il litorale quartese. L’incendio, per cause in corso di accertamento, è divampato nel vano cucina dove si trovava la padrona di casa, una donna incinta che per fortuna, non è rimasta ferita. Ad avere la peggio sono stati i due cagnolini di famiglia, che rimasti ustionati, sono stati portati alla clinica veterinaria San Giuseppe a Cagliari.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo prima che potesse creare danni ancora maggiori. E’ arrivata anche un’ ambulanza del 118 per prestare soccorso ma nessuno è rimasto ferito e non c’è stato bisogno di trasportare gli inquilini all’ospedale.

Le fiamme e il suono delle sirene dei soccorsi hanno richiamato in strada gli abitanti della lottizzazione che si sono subito precipitati davanti alla casa per chiedere notizie, subito rassicurati dagli stessi inquilini, che ovviamente si sono spaventati tantissimo per quanto successo. I vigili del fuoco stanno cercando adesso di capire se a causare l’incendio sia stata una perdita di gas o qualche altra causa. La donna che si trovava in cucina è stata per precauzione visitata dai volontari giunti sul posto.

RIPRODUZIONE RISERVATA