Sant’Antioco.
28 febbraio 2026 alle 00:57

«Appalto rifiuti e mezzi gestiti in totale linea con le normative» 

La Cosir respinge le affermazioni della Uil trasporti sulla gestione dell’appalto rifiuti a Sant’Antioco. «Affermazioni insussistenti e gravemente lesive dell'immagine aziendale - precisa l’amministratore della società, Massimo Contini - la forza lavoro, impiegata nell'ambito del predetto contratto di appalto è perfettamente in linea (per numero di unità e per profili professionali) con quanto stabilito dalla stazione appaltante e che, contrariamente alla grave affermazione della Uil trasporti, in realtà il personale con contratto di tirocinio svolge attività teorico-pratiche di formazione con affiancamento dei tutor, regolarmente individuati tra i dipendenti». Precisazioni anche per i mezzi aziendali: «Conformi alle finalità per le quali sono impiegati e rispettano tutti i parametri di sicurezza imposti dalla vigente normativa - si precisa - la strumentalità di tali dichiarazioni appare evidente in conseguenza del tempismo con il quale sono formulate - vale a dire in un momento di scadenza dell’appalto - e del fatto che, prima d'ora la suddetta organizzazione sindacale ha sempre manifestato - anche in occasione di incontri formali ed alla presenza di altre persone - piena soddisfazione per il nostro operato». Ampia disponibilità è stata data per la richiesta di incontro. (s. g.)

