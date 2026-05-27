VaiOnline
Torpè.
28 maggio 2026 alle 00:07

Apologia del fascismo, processo in Corte d’assise 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è aperto davanti alla Corte d’assise di Nuoro, presieduta da Elena Meloni a latere Filippo Orani, il processo nato dall’inchiesta della Dda di Cagliari sul “Fronte legionario sardo”, il gruppo accusato di apologia del fascismo e propaganda di estrema destra. L’udienza è stata rinviata al 2 luglio per consentire al pm della Dda Guido Pani di replicare alle questioni preliminari poste dall’avvocato Angelo Magliochetti, che per Federico Paolo Capra ha eccepito improcedibilità dell’azione penale davanti alla Corte d’assise perché accusato solo di violenza privata mediante minaccia, per il legale non esisterebbe querela di parte. Altra questione è la competenza: il reato rientrerebbe in quella del giudice monocratico. Imputati a vario titolo Angelo e Niccolò Sulas, 31 e 26 anni, Ananio Manca, 43 anni, Federico Capra, 41 anni, Martino Manca, 37 anni, e Gian Piero Gusinu, 61 anni. Il collegio difensivo è composto da Lorenzo Soro, Gianluca Sannio, Margherita Baragliu, Rinaldo Lai, Angelo Manconi e Angelo Magliocchetti. Luisella Pirisi è parte civile. L’inchiesta del Ros aveva delineato un quadro ampio: dall’associazione con finalità eversive e di riorganizzazione del partito fascista (poi riconfigurate in apologia) a incendi, attentati, minacce.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente

Il soffio bollente dell’anticiclone anticipa l’estate di tre settimane

Ponte del 2 giugno: temperature verso i 40 gradi in Sardegna 
Sara Marci
Amministrative 2026

Nuovo sindaco a Uta, Mua, Ladu e Angioni: chi al posto di Porcu?

Il parco naturalistico e il carcere  al centro della campagna elettorale 
Lorenzo Ena
Le donazioni

Cinque per mille, “Effetto Palla” ancora da record

Buoni risultati per Fondazione autismo e Domus de luna. Comuni, primo Cagliari 
Antonio Masala
L’esercitazione

L’occhio di Grifone, una mano dal cielo per i più deboli

A Tortolì la maxi simulazione interforze di ricerca e recupero 
Simone Loi
Regione

«I fondi Ue per l’Isola diminuiranno»

Allarme del Pd: il rischio è legato alla programmazione del prossimo bilancio europeo 
Camera

Legge elettorale, stretta del centrodestra

Testo in aula dal 26 giugno. L’ira del Campo largo: impediscono il confronto 