Apnee ostruttive, sindrome frequente 

Cos’è l’OSAS?

In Sardegna, l'OSAS (Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno) è largamente sottodiagnosticata, nonostante colpisca circa il 10% della popolazione adulta. Le difficoltà diagnostiche, dovute a una scarsa conoscenza del disturbo e alla limitata accessibilità alle visite specialistiche, sono un ostacolo significativo. Una volta diagnosticata, la terapia con CPAP è complicata da un percorso burocratico e logistico che rallenta l'accesso al trattamento. La mancata disponibilità di telemonitoraggio limita l'efficacia della terapia. Tuttavia, la regione sta lavorando per creare una rete assistenziale più efficiente e capillare per affrontare queste sfide e migliorare la cura dei pazienti.