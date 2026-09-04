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La festa.
05 settembre 2026 alle 01:11

Aperitivo con Laura Pausini per le nozze Blumer-Spano 

Sfilata di vip (Bezos, Clooney) a San Pantaleo, domani c’è Chris Martin 

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I luoghi simbolo della Gallura, tutti per loro e a costi bassissimi. La spiaggia di Capriccioli presa e occupata con due piattaforme. Idem il cuore del borgo olbiese di San Pantaleo, che oggi sarà chiuso per l’apericoncerto di Giorgia. Il matrimonio Blumer-Spano sta invadendo le località più esclusive di Olbia e Arzachena. Ieri pomeriggio è stata completata la “conquista” dell’intero arenile di una delle spiagge più famose della Costa Smeralda, Capriccioli. Intorno alle 14,30 è arrivata a Porto Cervo Laura Pausini, stando a indiscrezioni per le prove del concerto serale, un regalo speciale che gli sposi hanno voluto fare a se stessi e ai circa 200 invitati. Nel pomeriggio la tensione è salita alle stelle nell’area intorno alla spiaggia, ma anche davanti all’accesso del Vesper (chiosco a cinque stelle di proprietà del Comune di Arzachena), quartier generale della serata. Gli addetti alla sicurezza, senza alcun provvedimento del Comune in mano, impedivano l’accesso a Capriccioli. In Costa Smeralda sono spuntati posti di blocco, vigilantes mobilitati. D’altra parte, è stata confermata la presenza tra gli invitati di Bezos, Clooney e del miliardario statunitense di origine tedesca, Peter Thiel. Si parla di penali sino a un milione di euro per chi fa uscire foto, video e informazioni sulle serate. Sarebbero stati attivati sistemi per disturbare il segnale dei droni.

San Pantaleo dei vip

Ieri sera Brandon e Salvatore hanno festeggiato con Laura Pausini a Capriccioli. Oggi la “carovana” si sposta a San Pantaleo. La piazza centrale e alcune vie del borgo, nel cuore della Gallura, saranno blindate. Gli organizzatori hanno fatto i bonifici dei “ristori” per le attività commerciali che sono all’interno del perimetro dell’area interdetta. Sono previsti un aperitivo per gli invitati e il concerto di Giorgia. In serata sposi e invitati dovrebbero raggiungere Portisco, tappa intermedia di trasferimento verso il traghetto Agata. Sulla motonave è stato allestito il grande palco con le iniziali degli sposi al centro del proscenio. E sempre domani dovrebbe cantare per la coppia sardo-americana il frontman dei Coldplay, Chris Martin.

Magro incasso

In Gallura festeggiano in tanti per i generosi bonifici della coppia, chi ha lavorato per il matrimonio Blumer Spano ha fatto bingo. Ha poco da gioire invece la Regione sarda. Per il posizionamento delle due pedane a Capriccioli, una di 60 metri quadrati e l’altra di quasi 400, sono stati versati circa 3mila euro, più 60 euro di spese di istruttoria. È quanto dovuto per la concessione dello spazio demaniale (uso temporaneo). Il Comune di Arzachena avrebbe ottenuto circa 19mila euro per un piccolo spazio e parte dei parcheggi, sempre a Capriccioli. È andata decisamente meglio al Comune di Olbia, che per San Pantaleo ha incassato 90mila euro.

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