Antonina spegne 100 candeline Festa con quattro generazioni 

Una grande festa di famiglia ha celebrato i 100 anni di Antonina Melis, nata a Cagliari il 10 settembre 1926. Attorno a lei si sono riuniti figli, nipoti, pronipoti e trisnipoti per condividere un momento speciale fatto di affetto, ricordi e fotografie.Per l’occasione, anche l'amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio alla centenaria. A nome del sindaco, il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci ha consegnato una medaglia ricordo: «È una gioia poter festeggiare un traguardo così importante e portare ad Antonina l’affetto di tutta la sua città».

RIPRODUZIONE RISERVATA