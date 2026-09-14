SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’omaggio del Comune
15 settembre 2026 alle 00:14

Antonina spegne 100 candeline Festa con quattro generazioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una grande festa di famiglia ha celebrato i 100 anni di Antonina Melis, nata a Cagliari il 10 settembre 1926. Attorno a lei si sono riuniti figli, nipoti, pronipoti e trisnipoti per condividere un momento speciale fatto di affetto, ricordi e fotografie.Per l’occasione, anche l'amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio alla centenaria. A nome del sindaco, il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci ha consegnato una medaglia ricordo: «È una gioia poter festeggiare un traguardo così importante e portare ad Antonina l’affetto di tutta la sua città».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Maldini ha ripreso gli allenamenti

l Gaggini, L. Piras
L’emergenza.

Nuova rissa tra migranti nel cuore di Cagliari

l Busia, S. Pinna, Vercelli
Il delitto di Monserrato

L’ex bidello aveva già tentato di soffocare la moglie malata: «C’era mio figlio, mi fermai»

Il retroscena durante l’esame dal giudice: Giovanni Secci non ha chiarito il movente 
Francesco Pinna Raffaele Serreli
L’intervista

Mariotti all’addio: «Ho avuto fiducia da tutto l’ateneo»

Il calo degli iscritti, i guai giudiziari «Non mi faccio dimettere dal web» 
Franco Ferrandu
La riforma

Legge elettorale al traguardo col nodo firme

Oggi il via libera del Senato, sit-in di protesta davanti a Palazzo Madama 
l’orrore

Sequestrata e violentata dall’amico social

Il contatto su Instagram, l’incontro, poi lui si trasforma in un orco: arrestato 