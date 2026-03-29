Angheleddu è soddisfatto «Più vicini al traguardo» 

Monastir. Per il Monastir tre punti d’oro nel derby e salvezza sempre più vicina. «Questa vittoria ci avvicina al traguardo», sostiene il tecnico Marcello Angheleddu, «abbiamo preparato la sfida sapendo di dover affrontare un avversario in salute con elementi superiori per la categoria. Abbiamo sofferto ma siamo stati sostenuti anche dalle parate del nostro portiere. Siamo stati bravi a sfruttare una palla inattiva, forse nei primi quindici minuti della ripresa avremmo dovuto essere più lucidi nelle occasioni. Giovedì andiamo ad Anzio per alzare l’asticella. Vogliamo provare a conquistare qualcosa di importante».

In tribuna c’era l’imprenditore Romi Fuke, in trattativa con il club: «Ho avuto il piacere di conoscerlo e condividere con lui il nostro lavoro», conclude Angheleddu. L’autore del gol Simone Pinna elogia la compattezza del gruppo: «Affrontiamo ogni gara con lo stesso spirito. Continueremo così».