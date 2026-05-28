«Anche quest’anno una grande arena per gli show estivi» 

La macchina organizzativa del Comune ha dato il via libera definitivo per la Musica Arena 2026, il polo dedicato ai grandi spettacoli che animerà la Fiera da maggio a ottobre. L’operazione garantisce così la continuità di un servizio che negli ultimi anni ha trasformato il Quartiere Fieristico nel punto di riferimento per la musica dal vivo in Sardegna.

In questi giorni sono iniziati i preparativi per trasformare il quartiere fieristico in una grande arena estiva. Tecnici e operatori stanno lavorando per allestire palco, impianti audio e spazi dedicati all’accoglienza del pubblico (da 5.000 fino a 9.200 persone). L’obiettivo, come lo scorso anno, è creare un’area capace di ospitare eventi di grande richiamo, sfruttando gli ampi spazi disponibili a pochi passi dal mare.

Da Baglioni a Brignano, da Ben Harper a Elio e le Storie Tese, fino a Cristiano De Andrè: il calendario è ricchissimo. «Anche quest’anno continua la collaborazione con il Comune», assessorato Cultura e Spettacolo, «che fa della Fiera il centro di riferimento per gli spettacoli dal vivo», afferma Vito Tizzano, presidente della Fiera. «Continua il processo per riportare la Fiera al centro della vita economica e culturale della città». ( ma. mad. )

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