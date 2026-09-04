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05 settembre 2026 alle 01:11

Anche Paolini deve salutare New York 

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New York. Scompare la bandierina tricolore dal tabellone di singolare femminile degli Us Open. Jasmine Paolini è stata eliminata dall'Us Open, sconfitta in due set dalla rumena Sorana Cirstea col punteggio di 6-3, 6-3. L'azzurra, n.21 del ranking Atp, era al rientro in campo dopo due mesi di assenza per un infortunio ad un piede. Avanti 2-0 (e palla del 3-0) nel primo set e 3-1 nel secondo, la toscana non è riuscita a dare continuità al proprio gioco e ha finito per arrendersi. «È stata una giornata tosta e difficile, con tanti alti e bassi, ma facevo fatica», ha detto. «Il tennis è uno sport sempre più fisico e veloce, da un anno all'altro il livello si alza e non è facile stare al passo tra tornei e allenamenti, ma sono tornata a competere».

Le speranze italiane sono adesso riposte sul singolare maschile. Oggi nei sedicesimi di finale tornano in campo Flavio Cobolli contro il belga Alexander Blockx (34 Atp) in quella che è una rivincita del recente match di Cincinnati, e Luciano Darderi contro l’australiano Dane Sweeny, numero 123 Atp, che ha appena eliminato Lorenzo Musetti.

Il percorso dei big

Intanto giovedì notte la prima testa di serie, il tedesco Alexander “Sascha” Zverev si è qualificato per i sedicesimi superando in 5 set il francese Quentin Halys (52 Atp): 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. Ieri il numero 2 del seeding, Carlos Alcaraz, ha replicato battendo il cinese Yibing Wu (113) 6-4, 6-4, 6-1. Agli ottavi avrà Tommy Paul.

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