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15 settembre 2026 alle 00:14

Amsicora in crisi: colletta online 

Hockey, squadra maschile fuori dal torneo, via alla raccolta per le donne 

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La Supercoppa, per (ri)cominciare. Il primo trofeo della nuova stagione di hockey su prato, conquistato sabato a Roma contro la Lorenzoni Bra, è in bacheca: adesso la prima squadra femminile dell’Amsicora, allenata da Marcello Manca e Maryna Khilko, punta dritta al campionato, al via il 27 settembre.

Raccolta fondi

Allo stesso modo, Giulia Stagno e compagne hanno messo nel mirino il torneo di hockey indoor. Non un dettaglio se è vero che quest’estate la società presieduta da Alessandro Dedoni aveva comunicato di dover rinunciare sia al campionato maschile, sia a quello femminile a causa di difficoltà finanziarie, da cui l’iniziativa, partita dalle giocatrici, di avviare una raccolta fondi, già sperimentata con successo a febbraio per l’Eurohockey indoor a Lille, per sovvenzionare almeno la loro stagione.

La stagione indoor

«Dato che siamo l’unica squadra sarda a partecipare, l’indoor comporta solo trasferte ed è molto oneroso, ma abbiamo stimato che i costi di gestione si aggireranno attorno ai 50mila euro: tra il sostegno dei privati e le leggi regionali in materia sportiva penso seriamente che riusciremo a portare a termine il campionato», dice il direttore sportivo Fabio Mureddu.

Pluripremiata

«Per gli allenamenti e le partite, che si svolgeranno durante la sosta del campionato di hockey su prato, abbiamo chiesto la Palestra Coni», interviene la team manager della polisportiva cagliaritana, Francesca Sordo: «Le ragazze sono molto motivate, e un concentramento lo ospiteremo noi». Tra le coppe e le targhe - circa 200 - della società, che compirà 130 anni nel 2027, nei locali della sede dello stadio “Amsicora” spiccano i trofei della prima squadra femminile, che dal 2023 ha vinto tre campionati e tre supercoppe di fila nell’hockey su prato, più lo scudetto indoor nel 2025. «Senza dimenticare la finale persa quest’anno», sottolinea il vicepresidente Gesuino Lussu.

«Per questo le ragazze ci tengono a partecipare anche a questo campionato. Ben venga il sostegno di chiunque voglia darci una mano nel finanziare la stagione indoor», aggiunge il numero due dell’Amsicora.

Lo stadio

E poi c’è il capitolo stadio. La storica tribuna del glorioso “Amsicora”, già casa del Cagliari dello scudetto, che oltre all’hockey su prato ospita le altre attività dell’Amsicora (atletica leggera e ginnastica artistica), avrebbe bisogno di una bella ristrutturazione.

«Essendo un impianto privato dovremmo pensarci noi, e al momento non siamo in grado di farlo», interviene a proposito il diesse Mureddu, «ma è anche vero che quella tribuna appartiene al patrimonio storico della città e meriterebbe maggiore attenzione».

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