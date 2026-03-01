VaiOnline
Porto Torres.
02 marzo 2026 alle 00:33

Amministrative,  niente Campo largo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Niente simbolo del Movimento Cinque Stelle alle prossime Comunali: il gruppo ci sarà ma vestirà la casacca civica. Sfuma l’alleanza con il centrosinistra che sostiene la candidatura bis del sindaco Massimo Mulas e pure il progetto del Campo Largo.

«Non riteniamo vi siano le condizioni politiche per appoggiare l’attuale coalizione, perché non ne condividiamo l’impostazione, la composizione e la direzione». L’annuncio è di Loredana De Marco, esponente Cinque Stelle, ex presidente del Consiglio quando a governare la città era l’amministrazione pentastellata Wheeler. «Per questo motivo abbiamo valutato la possibilità di presentare una proposta autonoma e coerente con i valori che abbiamo sempre difeso – spiega il gruppo 5 Stelle – insieme ad altre realtà e a persone che condividono la necessità di un’alternativa credibile e coerente, stiamo lavorando alla costruzione di una proposta progressista omogenea, attraverso una lista civica con altre forze progressiste».

Una marcia indietro ufficiale, anche se fin dall’inizio erano sorte perplessità sulla possibilità di allargare alleanze con gli ex sardisti di Porto Torres Avanti, nuova forza della coalizione di centrosinistra. «Volevamo costruire anche in città un’alleanza fondata sugli stessi principi e su una reale omogeneità politica. Invece fin da subito sono emerse difficoltà evidenti - aggiungono - esprimendo la nostra contrarietà alla presenza, all’interno della coalizione, di liste e soggetti che riteniamo distanti da un progetto autenticamente progressista». Nei prossimi giorni la presentazione del nome della lista, candidati e programma.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Guerra in Iran, mezzo mondo si ferma

Il più grande stop al traffico aereo della storia. Le testimonianze dei sardi bloccati 
La tragedia

Travolto dall’auto in sosta senza freno: muore un 56enne

L’uomo schiacciato contro il guardrail: inutili i soccorsi sulla Provinciale 15 
Raffaele Serreli
Acquisiti documenti anche a Tempio e Ozieri

I medici a gettone della Asl di Olbia sotto la lente dei Nas

Il giallo del dottore sudamericano  con la qualifica di carpentiere 
Andrea Busia
Regione

Todde-Pd, tavolo a quattro per ricucire

In settimana vertice tra la governatrice e Silvio Lai con Taverna (M5S) e Taruffi (Dem) 
Roberto Murgia
L’Aquila.

La famiglia nel bosco: «Via dall’Italia»

Catherine a un giornale australiano: «Finora ho obbedito, basta» 