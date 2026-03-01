Amministrative,  niente Campo largo 

Niente simbolo del Movimento Cinque Stelle alle prossime Comunali: il gruppo ci sarà ma vestirà la casacca civica. Sfuma l’alleanza con il centrosinistra che sostiene la candidatura bis del sindaco Massimo Mulas e pure il progetto del Campo Largo.

«Non riteniamo vi siano le condizioni politiche per appoggiare l’attuale coalizione, perché non ne condividiamo l’impostazione, la composizione e la direzione». L’annuncio è di Loredana De Marco, esponente Cinque Stelle, ex presidente del Consiglio quando a governare la città era l’amministrazione pentastellata Wheeler. «Per questo motivo abbiamo valutato la possibilità di presentare una proposta autonoma e coerente con i valori che abbiamo sempre difeso – spiega il gruppo 5 Stelle – insieme ad altre realtà e a persone che condividono la necessità di un’alternativa credibile e coerente, stiamo lavorando alla costruzione di una proposta progressista omogenea, attraverso una lista civica con altre forze progressiste».

Una marcia indietro ufficiale, anche se fin dall’inizio erano sorte perplessità sulla possibilità di allargare alleanze con gli ex sardisti di Porto Torres Avanti, nuova forza della coalizione di centrosinistra. «Volevamo costruire anche in città un’alleanza fondata sugli stessi principi e su una reale omogeneità politica. Invece fin da subito sono emerse difficoltà evidenti - aggiungono - esprimendo la nostra contrarietà alla presenza, all’interno della coalizione, di liste e soggetti che riteniamo distanti da un progetto autenticamente progressista». Nei prossimi giorni la presentazione del nome della lista, candidati e programma.

