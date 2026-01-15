Amministrative, il dibattito a sinistra 

Si accende il dibattito in vista delle prossime Amministrative a Guspini. Dopo una consultazione durata diverse settimane, oggi (l’appuntamento è alle 18 al cineteatro Murgia) i rappresentanti del gruppo “Alleanza per la sinistra guspinese” presenteranno i risultati del questionario online al quale hanno risposto i cittadini. «È stato molto partecipato – anticipa Francesco Lisci, esponente dell’alleanza – con circa un migliaio di persone che hanno risposto ai quesiti e oltre 7.000 che l’hanno visualizzato». I risultati costituiranno un punto di partenza su temi importanti come aree e immobili da valorizzare, criticità sulla sanità e sulle case di accoglienza per anziani, rivalutazione della zona Pip non solo con nuovi lotti ma anche con i locali di transizione. Nel segno della collaborazione, i rappresentanti di Liberi Uguali, Art. 1 e Rifondazione Comunista – che fanno parte dell’attuale maggioranza in Consiglio – hanno ribadito l’appoggio all’attuale amministrazione comunale fino al termine naturale del mandato, sostenendo le scelte fatte fino ad oggi. «Tuttavia - continua Francesco Lisci - in prospettiva delle prossime elezioni amministrative, insieme ad altri gruppi politici e cittadine e cittadini liberi, si lavora a un progetto che vede nel rinnovamento la base del futuro guspinese che trova sintesi nell’alleanza appena costituita, lasciando aperto il dialogo con tutti coloro che si riconoscono negli ideali di sinistra e centrosinistra». ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA