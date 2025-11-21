VaiOnline
Il caso.
21 novembre 2025 alle 01:16

America-Libano, è crisi diplomatica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Washington. Gli Stati Uniti hanno annullato la visita del comandante dell’esercito libanese Rodolphe Haykal, prevista questa settimana a Washington, aprendo una crisi senza precedenti nei rapporti con Beirut e alzando ancora di più la voce perché si acceleri il disarmo di Hezbollah, il partito armato di resistenza a Israele. Washington considera insufficiente il ritmo con cui l’esercito libanese sta attuando il piano di ritiro delle armi, in particolare nelle aree a nord del fiume Litani, che segna di fatto il confine tra il sud del Libano, in parte ancora occupato dalle forze israeliane, e il resto del paese. La cancellazione della visita, notificata poche ore prima della partenza di Haykal, è stata interpretata in Libano come un segnale di forte irritazione. Al punto che nei corridoi diplomatici circola l’ipotesi che lo stesso capo dell’esercito possa dimettersi nei prossimi giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Contu (Fimmg): «Manca un’organizzazione stabile»

Gli “Ascot” in tilt Pazienti in fila per ore, i medici lasciati soli

Gli ambulatori territoriali nati dove mancano le cure di base 
Cristina Cossu
Il caso

«Arzu non agì da solo» Indagati in libertà, la Cassazione si oppone

Delitto Marongiu, il ruolo dei familiari del 56enne morto suicida in carcere 
Simone Loi
Il caso

La bandiera palestinese non sventola più: polemiche a Guspini

Il vessillo è stato rimosso dopo il ricorso di un cittadino 
Giovanni G. Scanu
Rifiuti

Il caos della plastica tra raccolte extra e il rischio di uno stop

A Selargius rientra l’emergenza Il Cal: la Regione dia indicazioni 
Federica Lai
L’Isola della crisi

Pensionati in piazza: «Un caffè non ci basta»

A Cagliari la protesta Spi Cgil contro «una manovra iniqua» che aumenta di 3 euro l’assegno minimo 
Umberto Zedda
La manovra

Canone Rai, scontro fra Lega e FI

Meloni stringe sulla legge di bilancio, vertice di maggioranza 