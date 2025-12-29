Alunni senza palestra da un anno 

Lavori a rilento ma non fermi, nella palestra dell’istituto di istruzione superiore Zappa-Pitagora di Isili con conseguente difficoltà per lo svolgimento delle lezioni, anche se finora si è riusciti ad ovviare al problema sfruttando il vicino campo sportivo “Ottavio Corda”. In questi mesi, infatti, i docenti di attività motoria hanno potuto svolgere le lezioni pratiche accompagnando i ragazzi nell’impianto sportivo che dista qualche centinaio di metri dalla scuola. Una soluzione pratica fino al termine dei lavori e, quando il tempo non sarà clemente, si potranno svolgere in aula le lezioni di teoria che fanno comunque parte del programma.

Il cronoprogramma

Disagi per allievi e docenti, tuttavia i lavori non potevano essere rimandati in quanto parte di un progetto più ampio finanziato con i fondi del Pnrr. Un intervento di messa in sicurezza antisismica che riguarda tutta la struttura scolastica. Sono state già terminate le opere nei blocchi 1 e 2 della sede principale della scuola (in via Cedda) riguardanti tutte le aule e i laboratori. Concluso questo cantiere si è passati all’ultimo blocco, appunto quello della palestra. Il cantiere è partito a marzo scorso ma il dirigente scolastico Marco Saba è fiducioso e rassicurante. «I lavori stanno procedendo», ha assicurato. «Forse a marzo prossimo la palestra ci verrà riconsegnata».

Le opportunità

Oltre che essere uno spazio a disposizione della scuola, la palestra dell’istituto Zappa-Pitagora negli anni è sempre stata a disposizione di altre attività aperte alla comunità come la pallavolo e il basket. Attualmente era a disposizione della locale società sportiva, Polisportiva, che la utilizzava per gli allenamenti di pallavolo delle squadre femminili. Con l’avvio del cantiere comunque l’attività non si è bloccata, infatti le giovani atlete si allenano nella vecchia palestra del liceo, che fa parte comunque dell’istituto. Si tratta però di una sede staccata della scuola dove ci sono ancora le classi del corso di scienze umane. Dopo questi lavori, dunque, la struttura scolastica sarà a norma e potrà garantire maggiore sicurezza agli studenti e al personale, anche in vista della rimodulazione di un indirizzo già esistente che si chiamerà “turistico-sportivo”. Una nuova opportunità che sarà proposta dalla scuola già nella campagna di iscrizione 2026/2027.

