all’ossese basta un gol per confermarsi in vetta 

Santa teresa 0
Ossese 1
Santa Teresa (3-5-2) : Pedelacq; Moussa (38’ st Alluttu), Braga, Minnelli; Djeje, Del Vecchio (23’ pt Owen), Canu (12’ st Laurent), Saiu (33’ st Carlander), Ziani; Svarups, Siamparelli (25’ st Gavagni). In panchina Tedde, Sardo, Generoso, Secci. Allenatore Levacovich.
Ossese (3-5-2) : Carboni; F. Mura, Di Pietro, Rodrigues; Scarafoni, Nurra (35’ st Saba), Mainardi (41’ st Gjuci), Maitini, Murru (31’ st A. Mura); Tapparello (31’ st Arca), Téliz (45’ st Fancellu). In panchina Al. Sechi, Gueli, Sanna, Ant. Sechi. Allenatore Cotroneo.
Arbitro : Mattu di Oristano.
Rete : st 28’ Tapparello.
Note : ammoniti Djedje, Minnelli (S), Téliz e Di Pietro(O). Recupero: 0’ pt-4’ st. Spettatori circa 500.
Santa teresa gallura. Il Santa Teresa ci prova, ma l’Ossese è troppo forte: all’imbattuta capolista basta il gol di Tapparello per espugnare il Buoncammino all’8ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza e consolidare la vetta della classifica.
La squadra di Levacovich incassa la seconda sconfitta consecutiva ed è costretta a rimandare il balzo fuori dai playout, ma al cospetto della corazzata allenata da Cotroneo non sfigura.
Il primo tempo ne è la dimostrazione, con due compagini che si affrontano a viso aperto a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi e i padroni di casa che sfiorano più volte il vantaggio: l’Ossese deve ringraziare Carboni se si va all’intervallo sullo 0-0. Poi, a metà ripresa, gli ospiti passano con Tapparello, abile a sfruttare un errore di Owen, che lo accompagna dalla linea di centrocampo fino al limite dell’area senza riuscire a fermarlo.
La prima delle candidate alla vittoria finale festeggia, ma il Santa Teresa può uscire dal campo a testa alta.
