VaiOnline
Al Buoncammino.
02 marzo 2026 alle 00:31

all’ossese basta un gol per confermarsi in vetta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Santa teresa 0

Ossese 1

Santa Teresa (3-5-2) : Pedelacq; Moussa (38’ st Alluttu), Braga, Minnelli; Djeje, Del Vecchio (23’ pt Owen), Canu (12’ st Laurent), Saiu (33’ st Carlander), Ziani; Svarups, Siamparelli (25’ st Gavagni). In panchina Tedde, Sardo, Generoso, Secci. Allenatore Levacovich.

Ossese (3-5-2) : Carboni; F. Mura, Di Pietro, Rodrigues; Scarafoni, Nurra (35’ st Saba), Mainardi (41’ st Gjuci), Maitini, Murru (31’ st A. Mura); Tapparello (31’ st Arca), Téliz (45’ st Fancellu). In panchina Al. Sechi, Gueli, Sanna, Ant. Sechi. Allenatore Cotroneo.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Rete : st 28’ Tapparello.

Note : ammoniti Djedje, Minnelli (S), Téliz e Di Pietro(O). Recupero: 0’ pt-4’ st. Spettatori circa 500.

Santa teresa gallura. Il Santa Teresa ci prova, ma l’Ossese è troppo forte: all’imbattuta capolista basta il gol di Tapparello per espugnare il Buoncammino all’8ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza e consolidare la vetta della classifica.

La squadra di Levacovich incassa la seconda sconfitta consecutiva ed è costretta a rimandare il balzo fuori dai playout, ma al cospetto della corazzata allenata da Cotroneo non sfigura.

Il primo tempo ne è la dimostrazione, con due compagini che si affrontano a viso aperto a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi e i padroni di casa che sfiorano più volte il vantaggio: l’Ossese deve ringraziare Carboni se si va all’intervallo sullo 0-0. Poi, a metà ripresa, gli ospiti passano con Tapparello, abile a sfruttare un errore di Owen, che lo accompagna dalla linea di centrocampo fino al limite dell’area senza riuscire a fermarlo.

La prima delle candidate alla vittoria finale festeggia, ma il Santa Teresa può uscire dal campo a testa alta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Guerra in Iran, mezzo mondo si ferma

Il più grande stop al traffico aereo della storia. Le testimonianze dei sardi bloccati 
La tragedia

Travolto dall’auto in sosta senza freno: muore un 56enne

L’uomo schiacciato contro il guardrail: inutili i soccorsi sulla Provinciale 15 
Raffaele Serreli
Acquisiti documenti anche a Tempio e Ozieri

I medici a gettone della Asl di Olbia sotto la lente dei Nas

Il giallo del dottore sudamericano  con la qualifica di carpentiere 
Andrea Busia
Regione

Todde-Pd, tavolo a quattro per ricucire

In settimana vertice tra la governatrice e Silvio Lai con Taverna (M5S) e Taruffi (Dem) 
Roberto Murgia
L’Aquila.

La famiglia nel bosco: «Via dall’Italia»

Catherine a un giornale australiano: «Finora ho obbedito, basta» 