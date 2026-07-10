All’Ex Mattatoio il grande finale al Film Festival 

Dopo nove giorni di immagini, parole, incontri e storie capaci di attraversare confini geografici e generazionali, il Serramanna Film Festival si prepara al gran finale. Oggi l’Ex Mattatoio si trasforma ancora una volta in un luogo di visione e condivisione con una serata dedicata al documentario, alla memoria e alla restituzione del lavoro svolto insieme alla comunità per celebrare il cinema non solo come arte, ma come strumento di partecipazione attiva, crescita culturale e coesione comunitaria

Il progframma partirà alle 20.30 introduzione al linguaggio del documentario con Antioco Floris, docente dell’Università di Cagliari, e la presentazione del volume Il documentario nella Sardegna del nuovo millennio. A seguire conversazione con Marco Antonio Pani dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari.resentazione e proiezione di “Solo un nome”, il documentario realizzato dai partecipanti al Laboratorio di Cinema Documentario del Serramanna Film Festival.21.30 la consegna delle pergamene ai partecipanti al laboratorio, quindi presentazione e proiezione del cortometraggio Su Suergiu de Accoro, dei registi Andrea Mura e Chiara Andrich.resentazione e proiezione del documentario Il Padiglione sull’Acqua, alla presenza dei registi Silvia Siberini e Stefano Croci.

RIPRODUZIONE RISERVATA