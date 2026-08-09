Allarme furti in casa, sotto Ferragosto aumentano i pericoli 

Approfittano del momento delle vacanze per entrare in azione e rubare all’interno delle abitazioni indisturbati. L’estate, soprattutto a ridosso di Ferragosto, si conferma uno dei periodi con il maggior numero di furti negli appartamenti. Crescono le segnalazioni anche a Cagliari: tra le più recenti in via Masaccio e in via Bernini, a Mulinu Becciu. I ladri sarebbero entrati dal portone d’ingresso delle palazzine per svaligiare alcune delle abitazioni. Anche il Quartiere del Sole è finito nel mirino degli scassinatori, che per colpire studiano sempre nuovi stratagemmi. Tra le ultime segnalazioni, infatti, c’è anche quella della colla invisibile, una tecnica usata dai ladri per capire se una casa è vuota Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, consiste nel mettere un filo sottile di colla tra la porta e il muro. Se il filo resta intatto, i malviventi sanno che nell’appartamento è vuoto e possono entrare in azione. Solitamente la colla è sistemata in punti nascosti, proprio per evitare che le vittime possano accorgersi di essere nel mirino. Durante i periodi di vacanza, le forze dell’ordine consigliano sempre alcuni trucchi e regole per prevenire i furti e tutelarsi, come lasciare luci o tv accese, magari con i timer che consentono di programmare l’accensione e lo spegnimento di una lampada. E in tempi di social, tra i suggerimenti c’è anche quello di non pubblicare foto e video mentre si è in vacanza: meglio farlo quando si rientra, in modo da non dare informazioni sul fatto che la propria casa sia vuota.

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