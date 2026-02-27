VaiOnline
L’iniziativa.
28 febbraio 2026 alle 00:58

Alla Vetreria il festival sull’abitare collaborativo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due giornate per ripensare il modo di vivere case e quartieri. Oggi, alla Vetreria di Pirri, si terrà il “Cohubitare Fest”: l’evento conclusivo del progetto Cohubitare, finanziato dal Comune di Cagliari grazie al progetto Contatto.

«Cohubitare nasce per promuovere l’abitare collaborativo a Pirri. Si è concretizzato con l’apertura dello spazio di comunità, Radica, insieme ad Arcipelago Sardegna. Il centro di Pirri è disseminato di spazi semi-abbandonati, o sottoutilizzati, un tempo abitati da famiglie numerose», racconta Francesca Setzu, presidente Re.Coh e referente del progetto. L’obiettivo è rendere di nuovo funzionali gli immobili, trasformandoli in spazi condivisi. «Vogliamo riavvicinarci alla comunità abitativa. Collettivizzare le risorse economiche può permettere di ristrutturare grandi metrature che da soli non si riuscirebbe a sostenere».

Il festival prevede conferenze, laboratori e una festa serale. «Presenteremo i risultati della mappatura degli spazi abitativi di Pirri, con dati urbanistici e proposte concrete», aggiunge Setzu. Tra gli ospiti Massimo Candela, fondatore dell’ecovillaggio Torri Superiore, e Giorgia Di Cintio, impegnata in progetti di housing sociale a Torino. Spazio all’esperienza sarda della Valle del Mirto, a Muravera: ex azienda agricola con spazi privati, comuni e attività condivise.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, un punto e qualche rimpianto

Nel finale Oristanio risponde a un gol pazzesco di Folorunsho 
l Nello sport
Politica

Boss nell’Isola, lo scontro si infiamma Nordio: «Regione informata da anni»

Alle 11 la protesta a Cagliari contro il 41 bis: «No alla servitù carceraria» 
Riccardo Spignesi
L’attentato

Bomba a Quartu, tabaccheria nel mirino

Finestre in frantumi, ferito un uomo colpito dalle schegge. Danneggiate alcune auto 
R. S.
Legge elettorale

FdI non rinuncia alle preferenze

Gelo leghista. Il Campo largo: «Supertruffa». Rispuntano le primarie 
Milano

Tram contro un palazzo: due morti

Deragliamento e schianto dopo il malore dell’autista, feriti 39 passeggeri 