Al Comunale.
02 marzo 2026 alle 00:31

alghero, è quasi fatta 

Rifila un poker al Li Punti e allunga a +17 sul secondo posto 

Li Punti 1

Alghero 4

Li Punti (4-3-2-1) : S. Sanna, Pireddu, Pilo, Zichi, Fresu (35’ st Cirotto), Peana (41’ st Garau), Dettori (3’ st Serra), Dieni, Zinellu, Tuccio (24’ st Cherchi), Oldani (8’ st Marratzu). In panchina Rotella, Cresci, Pusceddu, Alberti. Allenatore Salis

Alghero (4-3-3) : Piga, Baraye, Pinna, Mereu (1’ st Mula), A. Fadda (35’ st Daga), F. Sanna (22’ st Chessa), Puttolu, Virdis (38’ st Milia), Marras (22’ st Carboni), Roccuzzo, Barboza. In panchina Carta, Nieddu, Martinelli, Cossu. Allenatore Giorico

Arbitro : Calamida di Cagliari.

Reti : pt 12’ Dieni, 36’ Barboza (r); st 5’ Barboza, 33’ Carboni, 40’ Roccuzzo.

Note : espulso Peana; ammoniti Pireddu, A. Fadda.

Sassari. Alghero la cannibale vede avvicinarsi l’Eccellenza (+17 sul Bonorva): serve un poker al Li Punti e colleziona la 24ª vittoria in campionato (su 26 gare disputate).

La gara

Il risultato tradisce e non rivela il volto di un primo tempo in cui il Li Punti ha schermato la capolista, passando addirittura in vantaggio, al 7’, con una rasoiata da posizione defilata di Dieni. Gli ospiti (appagati o stanchi?) trovano il pari dagli undici metri con Barboza che replica di testa, in apertura di ripresa, dopo il rosso estratto a Peana. I sassaresi resistono e ci provano da fuori con Zinellu (16’) e Dieni (29’), poi tirano i remi in barca con l’incornata di testa di Carboni (33’) e con l’interno dalla lunetta di Roccuzzo (40’) del definitivo 1-4.

