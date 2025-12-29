VaiOnline
Guspini.
30 dicembre 2025 alle 00:32

Alberi pericolanti, saranno abbattuti 

Verranno abbattuti gli alberi pericolosi presenti nel cortile della scuola “Gianni Rodari” nel quartiere de Is Boinargius. Gli alberi ad ogni temporale o forte vento di maestrale, rappresentavano un rischio concreto. La caduta di rami secchi nell’area utilizzata dagli scolari insegnanti e genitori mettono in pericolo chiunque transiti. Era un intervento necessario, doveroso, urgente atteso da tempo. La scuola già da tempo aveva segnalato agli uffici tecnici comunali, la pericolosità.

I lavori di messa in sicurezza sono stati previsti dal Comune: «L’intervento ormai improcrastinabile è stato predisposto in quanto le dimensioni imponenti degli alberi (uno dei quali si sviluppa in altezza per circa 15 metri) origina diversi fattori di rischio che costituisce pericolo costante lungo il viale d’ingresso all’edificio. La spesa prevista è di di circa 2.800 euro». (m. s.)

