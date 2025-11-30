Alberi pericolanti, iniziata la potatura 

L’attesa è finita. Sono finalmente iniziati a Quartucciu i lavori di potatura degli alberi in via Giave, chiesti a gran voce dai residenti. Un intervento necessario per evitare danni alle auto o alle persone, dovuti alla caduta accidentale dei rami.

Tra i primi a preoccuparsi e segnalare la situazione, era stato Natalino Meloni, che ora si dice soddisfatto per l’intervento del Comune: «I rami degli alberi pendevano proprio sopra le auto parcheggiate. Purtroppo non sono riusciti a potare anche il grande albero a causa delle auto parcheggiate che impedivano il lavoro dei tecnici. Ma ci hanno rassicurato che non ci saranno problemi e il lavoro verrà concluso. Lo considero un successo». Alcuni esemplari saranno quindi trattati nei prossimi giorni, con un intervento risolutivo per i residenti della via.

