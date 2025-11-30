VaiOnline
Quartucciu.
01 dicembre 2025 alle 00:30

Alberi pericolanti, iniziata la potatura 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’attesa è finita. Sono finalmente iniziati a Quartucciu i lavori di potatura degli alberi in via Giave, chiesti a gran voce dai residenti. Un intervento necessario per evitare danni alle auto o alle persone, dovuti alla caduta accidentale dei rami.

Tra i primi a preoccuparsi e segnalare la situazione, era stato Natalino Meloni, che ora si dice soddisfatto per l’intervento del Comune: «I rami degli alberi pendevano proprio sopra le auto parcheggiate. Purtroppo non sono riusciti a potare anche il grande albero a causa delle auto parcheggiate che impedivano il lavoro dei tecnici. Ma ci hanno rassicurato che non ci saranno problemi e il lavoro verrà concluso. Lo considero un successo». Alcuni esemplari saranno quindi trattati nei prossimi giorni, con un intervento risolutivo per i residenti della via.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Molti sold out, pochi voli rimasti: «Tornare nell’Isola sarà difficile»

Il 20 e 21 dicembre aerei pieni, poi posti solo al mattino 
Sara Marci
Incidente

La tragica conta delle vittime sulla strada dimenticata

Il sindaco Seoni: «Nuoro ci dia i soldi per la sicurezza» 
Roberto Secci
Floris (FdI) a Bartolazzi: «Quale futuro per il centro SuperHando di Settimo San Pietro?»

«I minori autistici senza assistenza»

In Sardegna nessuna struttura per i malati, l’appello delle famiglie 
La storia

La famiglia del bosco nella nuova casa

Natahan trasloca e aspetta moglie e figli nel cottage offerto da un imprenditore 
Il giallo

«I miei genitori in un lago di sangue»

Marito e moglie di 74 e 68 anni uccisi a coltellate in casa, il figlio dà l’allarme 