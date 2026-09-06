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07 settembre 2026 alle 00:35

al thiesi riesce la rimonta il bosa si arrende e saluta 

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Thiesi 2

Bosa 0

Thiesi (4-3-3) : Olianas, Piga, Arras, Canu, Pintus, Manunta, Mandras, Budroni, Carboni (46’ st Oppia), Mudadu (1’ st Salaris), F. Trogu (1’ st Sangare). In panchina Serra, Medas, Piredda. Allenatore Rassu.

Bosa (4-3-3) : Ferralis, Irazoque, Serra, Cossu, Marras (1’ st Aldana), Pinna (1’ st Angotzi), Unali, Ledda, Carta (13’ st Mura), Fadda (24’ st Todaro), Nobrega (21’ st Soddu). In panchina Pischedda, Urgu, Melas. Allenatore Sa. Carboni.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : nel pt 13’ Si. Carboni, nel st 7’ Sangare.

Thiesi . Al Thiesi riesce la rimonta sul Bosa, dopo la sconfitta per 1-0 all’andata. Gli uomini di Rassu ci credono di più rispetto agli ospiti, un legno su azione confusa dopo 5 minuti nega il vantaggio che arriva puntuale al 13’, quando Simone Carboni s’invola e con decisione supera prima il portiere con un pallonetto e poi deposita la palla nella rete sguarnita. Il gran caldo rallenta la reazione del Bosa che lascia ancora spazio ai padroni di casa. Rassu azzecca la mossa nell’intervallo, dentro Sangare e al 52’ assist capolavoro di Arras, sombrero sul difensore, palla al centro e l’attaccante neo entrato deve solo spingere la palla per il decisivo 2-0. Il Bosa reagisce, prova una bella girata Cossu ma palla a lato, poi proteste per un presunto fallo da rigore su Unali, con l’arbitro che lascia correre. Il Bosa tiene stretto la buona volontà messa in campo, il Thiesi gestisce il finale. Per entrambe ora testa alla prima di campionato, quando la coppa sarà già un ricordo.

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