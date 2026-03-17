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18 marzo 2026 alle 00:12

Al MuA di Sinnai ritorna “Elements” 

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Primo appuntamento, sabato e domenica prossimi a Sinnai col festival dedicato alla Terra, tra poesia, arti performative, cucina e riflessione culturale. Torna così, “Elements”, il festival di letterature e arti performative promosso da Sardinia To Do e ospitato al MuA, dal Museo e dall’Archivio civico di Sinnai. «“Elements” - fa sapere Valerio Deidda, uno degli organizzati dell’attesa manifestazione- è un progetto culturale articolato in quattro appuntamenti – Terra, Fuoco, Aria e Acqua – pensati come metafore attraverso cui indagare temi universali mediante la letteratura, le arti performative e gli incontri con artisti e studiosi».

Incontri

Il festival si apre sabato, alle 18, in occasione della Giornata mondiale della poesia, con “Corpo a corpo con la poesia”, una performance che unisce parola poetica e movimento corporeo. Protagonisti dell’incontro saranno la scuola di arti marziali Wudang Kung Fu Sinnai e la poetessa e scrittrice Francesca Fattinger, che daranno vita a un dialogo tra gesto, respiro e parola. Alle 18,15, si terrà un incontro con l’autrice che presenterà il suo ultimo lavoro “Corpo a corpo con la poesia”, in dialogo con la poetessa Agnese Costa.
Si prosegue domenica, con “Tessere tessere”, laboratorio di arte e benessere condotto da Francesca Fattinger e Agnese Costa. L’attività, inserita nel progetto “Mi fai stare bene”, invita i partecipanti a esplorare le opere dello scultore Franco d’Aspro attraverso movimento, ascolto e dialogo con l’arte.
Alle 12, spazio alla convivialità con “Elementi di cucina”, attività realizzata in collaborazione con S’Offelleria. La cuoca Giovanna Ligas guiderà il pubblico nella preparazione di un piatto a base di prodotti locali e stagionali, raccontandone ricetta e proprietà nutritive. Alle 15,30, si terrà “Facciamo rumore”, primo raduno di macchine da scrivere in Sardegna ideato da Carla Marcialis. Alle 17, il museo ospita “Colonialismo e musei”, una passeggiata critica nelle sale del MuA guidata da Ilenia Atzori per riflettere sul tema del colonialismo culturale. Alle 17,45, “A tu per 2”, momento di confronto aperto tra professionisti e pubblico».

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