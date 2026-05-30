Al Giro d’Italia un trionfo totale per Vingegaard 

La montagna di Marco Pantani incorona Jonas Vingegaard. Il danese coglie a Piancavallo il quinto successo di tappa (tutti in salita, tutti per distacco, tutti con bacio alla foto della famiglia sul manubrio) e oggi a Roma diventerà il nono corridore della storia ad aver vinto almeno una volta ciascuno dei Grandi Giri: dopo Tour de France (2022-2023) e Vuelta a España (2025), si prende il Giro d’Italia 2026. Mi sono voluto godere il più possibile i metri finali, per fare mie le emozioni, godermi il pubblico e la folla lungo la strada. Per me arrivare a Roma in maglia rosa è speciale, la squadra ha lavorato alla grande in queste settimane, sono contento di sigillare il Giro con questa vittoria. Avevo una maglia particolare oggi, il successo è un modo di onorare anche le persone che sono state toccate dal terremoto di 50 anni fa», ha detto alla Rai. «Il Giro è sempre imprevedibile, molto duro, possono succedere moltissime cose. I miei compagni sono riuscite a controllarle tutte, ed è il motivo per cui ho vinto così tanto. Ho avuto buone risposte anche in ottica Tour de France, sono fiero della corsa che ho fatto».

La salita friulana ha confermato i valori emersi nelle tre settimane, con Felix Gall e Jai Hindley a comporre un podio di tappa identico a quello di domani, al termine della Roma-Roma di 131 km, dedicata ai velocisti e dove Jonathan Milan (ieri festeggiato al passaggio a Buja) cercherà il sigillo. In maglia azzurra degli scalatori sarà premiato Giulio Ciccone, miglior giovane Afonso Eulalio che ha respinto l’assalto di Davide Pinganzoli, ottavo nella generale davanti a un grande Damiamo Caruso, all’ultimo Giro d’Italia.

Ordine d’arrivo : 1. Jonas Vingegaard (Da, Visma-Lease a bike) km 200 in 5.03’55” media 39,485 km/h, 2. Felix Gall (Aut, Decathlon) a 1’15”, 3. Jai Hindley (Aus, Red Bull-Bora) st, 4. Derek Gee (Can, Lidl Trek) st, 5. Thymen Arensman (Ola, Netcompany Ineos) a 1’19”, 6. Egan Bernal (Col, id.) a 1’25”, 7. Afonso Eulalio (Por, Bahrain Victorious) a 2’03”, 8. Damiano Caruso (ita, id.) a 2’132, 9. Michael Storer (Aus, Tudor), 10. Davide Piganzoli (Ita, Visma-Lease a bike) st.

Classifica : 1. Vingegaard in 80.17’01”, 2. Gall a 5’22”, 3. Hindley a 6’25”, 4. Arensman a 7’02”, 5. Gee a 7’56”, 6. Eulalio a 9’39”, 7. Storer 10’13”, 8. Piganzoli a 10’52”, 9. Caruso a 11’24”, 10. Bernal a 12’54”.

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