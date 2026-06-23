Agente muore inseguendo un suv 

Milano. Il lavoro che aveva scelto non era «solo un mestiere» ma «una passione». Pur ammettendo che era dura si era ripromesso che, proprio sull'onda di quell'«impegno» che lo spingeva a «mettere anima e cuore" in tutto ciò che faceva, avrebbe continuato a "dare il massimo». Ha dato molto di più, Francesco Imprezzabile, l'agente della Polizia locale di Milano, morto lunedì sera mentre stava inseguendo sulla sua moto di servizio un suv. Dopo le 21.30, l'audi Q7 con a bordo 4 giovani non si è fermata all'alt da lui intimato e lui l'ha tallonata ad altra velocità per un paio di chilometri fino a quando è caduto. A quasi 40 anni ha perso la vita, mentre chi era al volante è stato arrestato per fuga pericolosa e indagato a piede libero per omicidio stradale.

Cordoglio e solidarietà

Tanti i messaggi. Primi fra tutti quelli del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, «profondamente rattristato», e della premier Giorgia Meloni. La quale, a nome del Governo italiano, ha espresso «vicinanza alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi», aggiungendo che «l'Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole».

Messaggi sono arrivati anche dal sindaco, Giuseppe Sala, dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e soprattutto dai colleghi di tutte le forze dell'ordine che hanno sfilato con le auto e le motociclette di servizio davanti al comando di zona dove lavorava, in via Oglio, non molto distante dal Corvetto.

Tanti i cittadini che hanno inondato con i loro post le sue pagine social e il comandante, Gianluca Mirabelli, oltre a «mandare un abbraccio alla famiglia e ai genitori di Francesco», davanti a taccuini e telecamere ha ricordato, che «amava il proprio il lavoro, forse troppo».

Le indagini

In poche ore, le indagini coordinate dalla pm Francesca Crupi, hanno identificato chi era al volante del suv preso a noleggio. Si tratta di B.G. albanese, 27 anni, rintracciato per via della targa della macchina. È stato bloccato in mattinata nell'appartamento dell'amico che vive sullo stesso ballatoio in una casa di ringhiera a Monza e che ieri sera era uno dei tre passeggeri dell'Audi. Interrogato e poi arrestato dalla pm, il 27enne, assistito dall'avvocato Fabrizio Cardinali, si è assunto le sue responsabilità. Ha spiegato di non essersi "fermato all'alt" intimato da Imprezzabile perché aveva pochi grammi di hashish e non voleva “guai” per via dell'obbligo di firma che era stato disposto nei suoi confronti. «Non l'ho visto cadere e non sono andato contro nessuno», avrebbe detto. «Chiedo scusa allo Stato Italiano - ha detto mostrandosi dispiaciuto -. Chiedo scusa ai famigliari dell'agente e vorrei fare qualcosa per loro».

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