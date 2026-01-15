VaiOnline
Siniscola.
16 gennaio 2026 alle 00:34

Addio al medico di base di Torpè 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Profondo cordoglio, a La Caletta di Siniscola, per la scomparsa di Gianluigi Demuru, 67 anni, medico di base a Torpè, morto mercoledì dopo una lunga malattia. Nella chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna di Fatima, in tanti oggi parteciperanno alle esequie, previste alle 15, testimoniando l’affetto e la stima di un intero territorio.

Parenti, amici e colleghi, già in questi giorni, si sono stretti attorno alla moglie Rosa Sirigu e ai figli del professionista. Conosciuto e apprezzato in tutta la Baronia e anche in Gallura, Demuru viene ricordato non solo per la grande professionalità e umanità come medico di famiglia, ma anche per il suo costante impegno nel volontariato. In particolare, ha lasciato un segno profondo nell’Associazione diocesana insieme, accompagnando per anni i fedeli nei pellegrinaggi diretti verso Lourdes. Una vita, la sua, spesa al servizio degli altri. (f. u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 