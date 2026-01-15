Addio al medico di base di Torpè 

Profondo cordoglio, a La Caletta di Siniscola, per la scomparsa di Gianluigi Demuru, 67 anni, medico di base a Torpè, morto mercoledì dopo una lunga malattia. Nella chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna di Fatima, in tanti oggi parteciperanno alle esequie, previste alle 15, testimoniando l’affetto e la stima di un intero territorio.

Parenti, amici e colleghi, già in questi giorni, si sono stretti attorno alla moglie Rosa Sirigu e ai figli del professionista. Conosciuto e apprezzato in tutta la Baronia e anche in Gallura, Demuru viene ricordato non solo per la grande professionalità e umanità come medico di famiglia, ma anche per il suo costante impegno nel volontariato. In particolare, ha lasciato un segno profondo nell’Associazione diocesana insieme, accompagnando per anni i fedeli nei pellegrinaggi diretti verso Lourdes. Una vita, la sua, spesa al servizio degli altri. (f. u.)

