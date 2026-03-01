Addio a Marchesi, primo tecnico di Maradona 

Firenze. Calcio in lutto: è scomparso all’età di 88 anni Rino Marchesi, da calciatore uno dei “leoni di Ibrox” della Fiorentina che vinse 4 trofei, due Coppe Italia, una Mitropa Cup e la Coppa delle Coppe nel 1961. Da tecnico è stato il primo ad aver allenato in Italia Diego Armando Maradona.

Nella carriera di calciatore di Marchesi anche cinque stagioni con la maglia della Lazio prima di chiuderla nelle fila del Prato: fra l’altro Marchesi, lombardo di San Giuliano Milanese, aveva scelto da tempo di vivere vicino a Firenze, a Sesto Fiorentino. Di qui il cordoglio della sindaca del capoluogo toscano Sara Funaro e dell'assessora comunale allo sport Letizia Perini. Messaggi di cordoglio anche da parte del Napoli e della Fiorentina.

La svolta nella carriera di tecnico arrivò alla fine degli anni Settanta quando salvò l’Avellino per due stagioni di fila attirandosi le attenzioni del Napoli per la stagione 80-81 lottando per lo scudetto con Roma e Juventus. L’esperienza successiva fu all’Inter quindi il ritorno nel club partenopeo a stagione già avviata. Dopo l’annata al Como Boniperti lo chiamò alla Juve (in rosa c’era Platini) per sostituire Trapattoni anche se l’avventura non regalò le soddisfazioni sperate. Gli ultimi club sono stati Udinese, ancora Como, Venezia, Spal e Lecce nel 1994.

RIPRODUZIONE RISERVATA