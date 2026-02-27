A2, Virtus e S. Salvatore oggi in campo per il bis 

Dopo l’en plein dell’ultimo turno, le sarde di Serie A2 femminile cercano conferme. Ad aprire il programma è la Sardegna Marmi Cagliari, oggi (15.30) sul campo della Terme Salus Viterbo. Rinfrancata dal successo sulla capolista Costa Masnaga, la squadra di Staico punta a consolidarsi in zona playoff.

Alle 17 il PalaVienna riapre le porte per la Nuova Icom Selargius, attesa dalla sfida contro la Normatempo Italia Torino, terza nel Girone A. Impegno difficile, ma le giallonere arrivano dal filotto di tre vittorie esterne e possono giocare con fiducia. Domani (15.30) tocca al Cus Cagliari, che al PalaVienna ospita l’E-Work Faenza in un altro snodo chiave in ottica post season.

B Interregionale

In Serie B Interregionale l’Esperia Cagliari riparte dopo il curioso rinvio con Marigliano (probabile recupero giovedì 12 marzo) e domani (ore 16) sarà a L’Aquila per uno scontro diretto playoff nella 7ª giornata di ritorno. Turno di riposo per la Klass Sennori, al lavoro in vista della fondamentale trasferta di Caiazzo.

Serie C Unica

In C Unica, penultimo turno di regular season: stasera (19) il big match tra la capolista Sirius Nuoro e Calasetta. Completano il quadro Aurea-Antonianum (17.30), Ozieri-Dinamo (18), Ferrini-Sant’Orsola (19.30). Domani (18) Olimpia-Torres.



