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04 settembre 2026 alle 00:42

A Sassari ci sono anche le racchette d’oro di Taranto 

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Il “Trofeo Città dei Candelieri, Memorial Ganau -Visioli” è entrato di diritto tra i più importanti tornei di tennistavolo. La settima edizione, oggi e domani a Pala Santoru di Sassari, è stata inserita nella Top 1, riservata ai big. Quindici iscritti tra gli uomini, nel pomeriggio la fase a gironi, domani eliminazione diretta e le finali.

Ed eccole, le medaglie d’oro a squadre dei Giochi del Mediterraneo. I cagliaritani Carlo Rossi e Johnny Oyebode, e Andrea Puppo, il primo gioca nella Marcozzi, gli altri vestono la maglia del TT Sassari. Altri nomi di richiamo, Niagol Stojanov, numero due d’Italia, prima volta in vetta nel 2007, l’ultima nello scorso giugno, quando è stato spodestato da Oyebode, attuale numero uno e vincitore della scorsa edizione. Poi Paolo Bisi, oggi a Reggio Emilia, l’atleta di casa Marco Antonio Cappuccio, vincitore nel 2023.

Meno numeroso ma non meno qualificato il tabellone femminile con cinque atlete. Valentina Roncallo e Chiara Colantoni debuttano con il TT Sassari, e Laura Alba Pinna, beniamina di casa. In gara Francesca Seu e Sofia Minurri del Muravera.

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