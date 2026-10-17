SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’iniziativa.
18 ottobre 2026 alle 00:10

A Monte Urpinu arriva la reliquia di Papa Wojtyła 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arriva a Cagliari una reliquia di San Giovanni Paolo II. Da domani fino al 25 ottobre sarà ospitata nella parrocchia dei Santi Giorgio e Caterina, dove i fedeli potranno raccogliersi in preghiera e visitare una mostra dedicata alla vita di Papa Wojtyła. Si tratta dello scapolare del Carmelo appartenuto al pontefice polacco, un oggetto devozionale composto da due piccoli lembi di stoffa uniti da cordoncini, indossato come segno di affidamento alla Madonna del Carmelo. Giovanni Paolo II era particolarmente legato alla spiritualità carmelitana e portava lo scapolare fin dalla giovinezza. L’arrivo della reliquia sarà accompagnato da una settimana di celebrazioni e incontri. Domani alle 17 l’accoglienza, seguita dall'adorazione eucaristica e, alle 19, dalla messa. Alle 19.45 l'inaugurazione della mostra e una conferenza di Giustino Perilli.«La preghiera è appartenenza», ha sottolineato il parroco don Elenio Abis, ricordando la centralità della fede nella vita di Wojtyła. Giovedì 22 ottobre, memoria liturgica del santo, alle 19 sarà celebrata una messa seguita da una veglia solenne. La settimana si concluderà domenica 25, alle 18, con la celebrazione e l'atto di affidamento a San Giovanni Paolo II e alla Madonna del Carmelo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Viaggiatori in cerca di esperienze «Sono loro ad allungare la stagione»

Curiosi, benestanti e disposti a spendere: i turisti del “non solo mare” 
Marco Noce
le proteste

Feriti e arresti, Francia nel caos

Incendi e saccheggi nel Paese a sei mesi dalle elezioni presidenziali 
Violenze

Milano, guerriglia davanti al Duomo

La protesta per il caro vita degenera, bombe carta contro la polizia 
L’emergenza

Sbarchi, l’ondata non si ferma

Ieri altri 103 migranti sono approdati nelle coste del Sulcis 
Ylenia Mascia Fabio Murru
La battaglia

Guspini, alt al parco agrivoltaico ad Arcuentu

I ministeri di Ambiente e Cultura: «Minacciati il paesaggio e numerosi siti archeologici» 
Giovanni G. Scanu