A Monte Urpinu arriva la reliquia di Papa Wojtyła 

Arriva a Cagliari una reliquia di San Giovanni Paolo II. Da domani fino al 25 ottobre sarà ospitata nella parrocchia dei Santi Giorgio e Caterina, dove i fedeli potranno raccogliersi in preghiera e visitare una mostra dedicata alla vita di Papa Wojtyła. Si tratta dello scapolare del Carmelo appartenuto al pontefice polacco, un oggetto devozionale composto da due piccoli lembi di stoffa uniti da cordoncini, indossato come segno di affidamento alla Madonna del Carmelo. Giovanni Paolo II era particolarmente legato alla spiritualità carmelitana e portava lo scapolare fin dalla giovinezza. L’arrivo della reliquia sarà accompagnato da una settimana di celebrazioni e incontri. Domani alle 17 l’accoglienza, seguita dall'adorazione eucaristica e, alle 19, dalla messa. Alle 19.45 l'inaugurazione della mostra e una conferenza di Giustino Perilli.«La preghiera è appartenenza», ha sottolineato il parroco don Elenio Abis, ricordando la centralità della fede nella vita di Wojtyła. Giovedì 22 ottobre, memoria liturgica del santo, alle 19 sarà celebrata una messa seguita da una veglia solenne. La settimana si concluderà domenica 25, alle 18, con la celebrazione e l'atto di affidamento a San Giovanni Paolo II e alla Madonna del Carmelo.

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