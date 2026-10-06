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Trasporti.
07 ottobre 2026 alle 00:56

A Logistica Nieddu il premio Palletways Italia 

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Palletways Italia, parte del principale Network europeo di trasporto espresso di merce pallettizzata, ha conferito a Logistica Nieddu, impresa familiare con sede a Olbia, il Premio Fedeltà, in occasione della Convention annuale svoltasi a Chia, in Sardegna, nell’ultimo weekend di settembre.

Fondata 80 anni fa, Logistica Nieddu è presente con 22 sedi in Italia, 9 filiali e un parco mezzi composto da 3.000 rimorchi, 500 motrici e 300 tra furgoni e camion. Il premio celebra gli oltre 20 anni di presenza dell’azienda nel Network Palletways – rappresentato dal managing director Massimiliano Peres – e un percorso costruito attraverso esperienza, professionalità e persone.

Alla guida dell’azienda c’è oggi Lavinia Nieddu, che ha commentato così questo traguardo: «Il nostro percorso di crescita all’interno di Palletways si è consolidato nel tempo, fino a ottenere tutte e tre le concessioni della Regione. Con l’obiettivo di continuare a contribuire allo sviluppo del Network, accogliamo con grande piacere questo premio: l’inizio di un nuovo percorso, che ci auguriamo possa essere ancora più proficuo. La Sardegna sta vivendo una fase di sviluppo importante, anche dal punto di vista turistico ed enogastronomico, e ci auguriamo che questo possa tradursi in nuove opportunità per tutta la rete».

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