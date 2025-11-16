VaiOnline
Il progetto.
17 novembre 2025 alle 00:26

A Is Mirrionis nasce piazza Sa Barchixedda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via ieri la fase uno del progetto di riqualificazione urbana intitolato “Piazza Sa Barchixedda”, ideato nell’ambito del festival di letteratura della crisi climatica “A che ora è la fine del mondo?”, promosso dall’associazione ambientalista Rebelterra.

Si tratta del secondo evento collaterale del festival, realizzato nell’area verde situata tra via Monte Acuto e via Val Venosta, nel quartiere di Is Mirrionis, attualmente in uno stato di assoluto degrado. L’azione di riqualificazione in corso prevede la pulizia completa dell’area con contestuale rimozione dei rifiuti, la creazione di aiuole con messa a dimora di piante e arbusti, il recupero della barca che giace lì da anni, abbandonata, e la sua trasformazione in fioriera artistica.

«È bellissimo vedere tante persone insieme, unite nel far confluire i loro sforzi in un’azione finalizzata a migliorare la propria città, restituendone una sua parte alla collettività. Significa che c’è tanta sensibilità e tanta voglia di cambiare le cose», il commento di Carola Farci, presidente di Rebelterra e promotrice del festival e dell’iniziativa.

L’iniziativa ha il supporto dell’assessorato comunale all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico che ha dotato l’area di una panchina, dei cestini per il conferimento dei rifiuti e delle piante da mettere a dimora insieme alla terra per piantarle. Hanno collaborato Oﬃcine Verticali, ScoutCagliari CNGEI – Associazione Scout Laica, l’artista Marinetti, che ha ridipinto la barca. Fondamentale l’impegno dei volontari che restituiranno alla città un’area totalmente trasformata in un nuovo piccolo giardino urbano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

«Puntare alla stagione lunga?  Senza collegamenti, solo parole»

Da Pula a Domus de Maria si guarda già alla prossima estate 
Mariella Careddu
L’intervista

«Il futuro dell’Isola? I boschi, l’acqua e le nuove tecnologie»

Nomadismo digitale e credito energetico nuove opportunità tra tanti cambiamenti 
Marilena Orunesu
Il docente: sull’intelligenza artificiale troppi falsi miti

«L’IA sarà sostenibile solo se saremo in grado di sfruttarla al meglio»

Epifani: dal digitale tante opportunità, ma alla Sardegna serve una strategia 
Nicola Scano
La missione

La corsa dei sardi commuove Monaco

Gli atleti della Olimpia onlus alla maratona solidale del Principato 
Sara Marci
Sulle strade

Suv contro auto, muore un ventenne

Incidente a Milano: un conducente senza patente, l’altro positivo al narcotest 
Berlino

Mattarella al Bundestag «Troppi Stranamore  apprezzano l’atomica»

Il duro discorso del presidente davanti ai parlamentari tedeschi 
Piazza del Carmine.

«Sì alla proroga della zona rossa»

Appello al ministro Piantedosi, oggi in città per il Comitato per l’ordine pubblico 
Mauro Madeddu