Guspini.
02 marzo 2026 alle 00:33

A fuoco una casa disabitata in pieno centro storico  

Paura ieri sera a Guspini per un incendio divampato in un’abitazione in pieno centro abitato. L’allarme è scattato attorno alle 18,30: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Cagliari che hanno immediatamente evacuato le case circostanti lo stabile di via Eleonora d’Arborea a scopo preventivo. I pompieri hanno spento nel giro di pochi minuti le fiamme e hanno portato all’esterno quattro bombole di gas per evitare che potessero esplodere. L’allarme è rientrato attorno alle 20.

Nessun ferito, i vigili del fuoco hanno appurato che l’abitazione era disabitata da qualche tempo. Restano da accertare le cause del rogo: saranno i rilievi dei vigili del fuoco a dover determinare se si sia trattato di un corto circuito oppure di un atto incendiario.

Anche i volontari del 118 sono arrivati in via Eleonora d’Arborea con un’ambulanza: ancora non si sapeva se l’abitazione invasa dal fumo e dalle fiamme era disabitata. Fortunatamente nessuno dei vicini ha avuto problemi di salute, nessuno è rimasto intossicato dal fumo grazie al pronto intervento della squadra dei vigili del fuoco arrivata a Guspini da Cagliari che ha domato il rogo in breve tempo.

Restano da quantificare anche i danni nell’abitazione, che si trova al pian terreno dello stabile: i vigili del fuoco effettueranno un sopralluogo stamattina per verificarne l’agibilità.

