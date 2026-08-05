A contatto con i campioni 

Il KM Fencing 2026 Élite Foil Camp è soltanto l’ultima delle iniziative sportive che arricchiscono l’estate del Forte Village, il cui legame con lo sport è cementato da anni (per esempio dagli Itf Future di tennis o dal triathlon internazionale). Il clinic è organizzato da Imark (società che cura rapporti tra Italia e Usa in vari settori) e coordinato da Roberta Marcenaro, che ha scelto come testimonial, oltre a Valentina Vezzali, campioni plurititolati come gli americani Lee Kiefer e Gerk Meinhardt, il giapponese Kyosuke Matsuyama e sua moglie, la nazionale polacca Aleksandra Jegliń- ska, l’ungherese Daniel Dòsa e la tedesca Leonie Ebert.

Nel resort, d’estate è tutto un viavai di campioni (che qui fungono da istruttori o accompagnatori per i clienti) di basket (“Chacho” Rodriguez, Ettore Messina, Andrea Bargnani), ciclismo (Fabio Aru, Fabian Cancellara, Paola Pezzo e suo figlio Kevin Pezzo Rosola), tennis (Paolo Canè, Andreas Seppi, Vincenzo Santopadre, Pat Cash), kart (Giancarlo Fisichella), nuoto (Domenico Fioravanti) e altre discipline (baseball, rugby, netball, padel) con campioni più noti a livello internazionale. ( c.a.m. )

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