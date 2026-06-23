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Sestu.
24 giugno 2026 alle 00:58

A Casa Ofelia l’insediamento del Consiglio comunale 

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Primo atto domani, giovedì, per la nuova amministrazione guidata dal neo sindaco Michele Cossa che resterà in carica per i prossimi cinque anni. A Casa Ofelia, in via Parrocchia, alle 18.30, è infatti in programma la seduta d’insediamento del Consiglio Comunale. Un momento importante che segna un nuovo inizio per la città.

Il sindaco eletto al primo turno pronuncerà il giuramento, poi saranno nominati il presidente e il vicepresidente dell’assemblea, sarà eletta la commissione elettorale, e infine verrà comunicata ufficialmente la Giunta. La cerimonia sarà pubblica e accessibile a tutti, e inoltre sarà visibile su YouTube attraverso il canale del Comune.

«Abbiamo scelto Casa Ofelia perché è uno spazio ampio, che potrà accogliere tanti cittadini. Inoltre è un luogo di memoria, identità, appartenenza, e insediare qui il Consiglio ha un grande valore simbolico», dichiara Cossa, «domani inizia una nuova pagina per Sestu in cui ogni cittadino sarà protagonista. Come giunta siamo pronti a lavorare sodo per dare al nostro comune la centralità che merita, e lo faremo con positività, spirito di servizio, ascolto e dialogo con la cittadinanza».

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