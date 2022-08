L'Insularità è tornata in Costituzione, ora scatta la fase dell'attuazione del principio. La risoluzione approvata dalla commissione speciale del Consiglio regionale segna un passaggio fondamentale in questo senso.

"L'atto impegna il presidente della Regione e la Giunta a istituire un organismo tecnico composto da esperti di diritto costituzionale, politiche comunitarie ed economia e preposto al monitoraggio di leggi, alla predisposizione di un piano di interventi per per il superamento del gap insulare", ha spiegato il presidente del parlamentino speciale Michele Cossa, illustrando la risoluzione.

Il monitoraggio di provvedimenti riguarda anche la fase preparatoria con la valutazione dell'aderenza al dettato costituzionale, segnalando in particolare ai parlamentari eventuali criticità, e alla Giunta eventuali leggi da impugnare perché adottate in violazione dell'articolo 119.

Il piano di interventi sarà mirato all'accessibilità esterna e interna della Sardegna, alla continuità territoriale, ai temi dell'approvvigionamento energetico, al recupero del gap infrastrutturale, all'adozione di misure fiscali idonee a sostenere la competitività dell'Isola, all'ausilio nella preparazione dei lavori del tavolo sull'Insularità istituito sulla base dell'accordo Stato-Regione del 2019.

Manca, secondo il deputato del Pd Andrea Frailis che ha partecipato all'incontro organizzato da Cossa, "un riferimento al ruolo della scuola e dell'università, che non è compreso tra le urgenze elencate nella risoluzione". Il senatore Dem Gianni Marilotti ha fatto notare che sulla fase di attuazione "siamo già in ritardo". Il senatore Emilio Floris (Forza Italia) ha lanciato un appello affinché "l'organismo tecnico previsto nella risoluzione non abbia competenza limitata sulle questioni sarde ma riguardi tutte le Isole". La senatrice della Lega Lina Lunesu ha infine ricordato che "sono trascorsi cinque anni, quindi l'iter per l'inserimento non è stato così rapido, ora dobbiamo velocizzare sull'attuazione del principio".

Alla presentazione della risoluzione hanno partecipato anche alcuni componenti della commissione speciale, tra cui il coordinatore della Lega Dario Giagoni e il capogruppo di LeU Eugenio Lai e Antonello Peru (Sardegna al centro).

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata