Cinque appuntamenti a Porto Torres e altri cinque suddivisi tra Sorso, Santa Maria Coghinas, Borutta, Monteleone Rocca Doria e la località di La Crucca a Sassari. In più uno speciale concerto dedicato ai turisti in navigazione verso l’isola Parco nazionale dell’Asinara. Musica, enogastronomia, siti storici e naturalistici del Nord Ovest Sardegna caratterizzano il 40° Festival internazionale di musiche polifoniche Voci d’Europa che si svolgerà dal 2 al 10 settembre. La manifestazione è organizzata dal Coro Polifonico Turritano con la Direzione Artistica del Maestro Laura Lambroni. Una lunga storia di passione iniziata nel 1979 per celebrare i vent’anni del gruppo che aveva tra i suoi fondatori l’indimenticato Maestro e Direttore Don Antonio Sanna. Un evento che dopo la prima edizione ripartì nel 1985. Da quel momento senza più fermarsi, ospitando centinaia di cori da ogni parte d’Italia e d’Europa, diventando la manifestazione polifonica più longeva in Sardegna e riuscendo a introdurre elementi innovativi senza perdere il legame con la tradizione.

Il prologo sabato 2 settembre sul traghetto Sara D. della compagnia Delcomar: il Coro Polifonico Turritano intratterrà i passeggeri in navigazione da Porto Torres verso l’isola Parco nazionale dell’Asinara durante la corsa delle 8.30. La sera, dalle ore 19.00, sempre a Porto Torres, la Tenuta Li Lioni ospiterà una speciale cena-corale su prenotazione (info@vocideuropa.it; tel. 320 4257552), con menù di prodotti a chilometro zero e l’esposizione di Confartigianato e Coldiretti. Domenica 3 settembre alle 21.00, nel borgo medievale di Monteleone Rocca Doria, all’interno della chiesa tardo-romanica di Santo Stefano, si esibirà il pluripremiato sestetto sloveno Ingenium Ensemble. Lunedì 4 settembre la manifestazione si sposta a Sorso. Nella chiesa di Santa Croce, alle 21.00, risuoneranno le note della Corale Polifonica Santa Croce, del Coro Polifonico Turritano e dell’Ingenium Ensemble. Martedì 5 settembre tappa nella casa storica del Festival, la Basilica di San Gavino a Porto Torres, che farà da cornice ai concerti del Coro Polifonico Turritano e dell’Ingenium Ensemble, sempre a partire dalle 21.00. Mercoledì 6 settembre Voci d’Europa regalerà alle 18.00 un “Concerto per il sociale” agli ospiti della Comunità di La Crucca, nel territorio di Sassari: sul palco saliranno il Coro Polifonico Turritano e il Coro femminile Sa Pintadera di Oristano. Giovedì 7 settembre, alle ore 20.00, nel Parco Littu di Santa Maria Coghinas due gruppi maschili celebrano la tradizione corale sarda: il coro Amici del canto sardo di Sassari e il coro Voches ‘e Ammentos di Galtellì. Venerdì 8 settembre si torna a Porto Torres, nella Basilica di San Gavino: alle 21.00 spazio in apertura al Tölzer Knabenchor, coro di voci bianche proveniente dalla Germania. Toccherà poi agli Orientis Partibus, ensemble di musica medievale e rinascimentale di Assisi, che collaborerà con il Coro Polifonico Turritano per l'allestimento di parte del meraviglioso repertorio giunto dal Monastero benedettino di Santa Maria de Monserrat. Sabato 9 settembre a Porto Torres, alla stessa ora e sempre nella Basilica di San Gavino, oltre al gruppo tedesco e al gruppo strumentale umbro ci sarà la formazione Hic et Nunc di Cagliari. Domenica 10 settembre tappa in un altro splendido monumento del Nord Sardegna, l’Abbazia di San Pietro di Sorres a Borutta. In mattinata si svolgerà un seminario tenuto dal Maestro Vladimiro Vagnetti, mentre alle 12.00 si esibiranno gli Orientis Partibus e gli Hic et Nunc. In occasione di questa quarantesima edizione, il gran finale del Festival si terrà all’aperto: sempre domenica 10, nel giardino della Torre Aragonese, a Porto Torres, saliranno sul palco, alle 21.00, i Neri Per Caso, il gruppo vocale a cappella più noto del panorama italiano.

«Sarà un compleanno speciale per Voci d’Europa – sottolinea Maria Maddalena Simile, Presidente dell’Associazione Coro Polifonico Turritano – che prosegue il suo cammino grazie all’impegno e all’entusiasmo di tutti i nostri soci. Sono tante le istituzioni che ci supportano e numerose le attività commerciali locali che, soprattutto quest’anno, hanno dimostrato sensibilità verso il Festival. A loro va il nostro enorme grazie». «Gli eventi abbracceranno molti generi e ritengo che sia un grande valore. La missione del nostro Festival – afferma Laura Lambroni, direttore artistico della manifestazione – è contribuire alla diffusione della musica polifonica senza confini di linguaggio o espressioni artistiche».

Tra le iniziative legate alla kermesse anche il VdE Pass che permette di ottenere sconti nelle attività che aderiscono all’iniziativa (per informazioni e adesioni: www.vocideuropa.it). Il 40° Festival internazionale di musiche polifoniche Voci d’Europa è inserito nella rete Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari e ha il supporto della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna. Sono partner istituzionali i comuni di Porto Torres, Sassari, Sorso, Santa Maria Coghinas, Borutta e Monteleone Rocca Doria. La manifestazione si svolge grazie alla collaborazione dell’Arcidiocesi di Sassari, Tenuta Li Lioni, Marmo.it, Delcomar e Grimaldi Lines. Sostengono l’evento anche diverse attività commerciali locali.

