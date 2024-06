Il vino rosé sardo conquista l'attenzione internazionale con un evento imperdibile a Palazzo Doglio

Il 19 giugno, torna l’evento “I LOVE ROSÉ”, ideato dalla cantina So Chic! che inaugurerà l’estate cagliaritana nella suggestiva cornice della Corte Doglio. Questa manifestazione unica nel suo genere riunisce le migliori cantine sarde per celebrare il vino rosé, con la partecipazione di Audarya, Mesa, Santadi, Saraja, Sella & Mosca, Siddura, Surrau, So Chic! e Tenute Aini. Per soli 15€, i visitatori potranno degustare tre diversi rosé accompagnati da street food, il tutto allietato da musica dal vivo.

Al centro di questo evento c’è la cantina So Chic!, l’unica in Sardegna specializzata esclusivamente nella produzione di rosé di eccellenza, interamente realizzati con il Cannonau di Capo Ferrato. Fondata quattro anni fa da Isabelle e Jean-Paul Tréguer, due esperti di marketing e pubblicità parigini, si distingue per la sua missione unica: sviluppare il mercato del vino rosé sull’isola e far riconoscere la Sardegna non solo per le bottiglie di rosso o di bianco.



Il successo di So Chic! è stato straordinario, non solo in Sardegna e in Italia, ma anche nei mercati internazionali come USA, Francia e Svizzera. I loro vini sono apprezzati nei ristoranti gastronomici, hotel di lusso a 4 e 5 stelle, rooftop e beach bar esclusivi. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti, spicca il prestigioso premio “Anfora d’Oro” a Vinitaly, con una valutazione eccezionale di 97,2 su 100.

Particolarmente amato dalle donne per il suo colore vivace, la versatilità, la freschezza, la leggerezza alcolica, il vino rosato può essere gustato come aperitivo, abbinato a qualsiasi tipo di cibo, durante le giornate di sole o in vacanza. Negli ultimi tempi, anche gli uomini hanno ampliato i loro orizzonti gustativi, includendo il rosato nelle loro preferenze accanto ai tradizionali superalcolici e alla birra.

La visione di Jean-Paul e Isabelle sta dimostrando di essere vincente: la Sardegna può davvero diventare una credibile alternativa ai rosé della Provenza. Una prova tangibile di questo successo è rappresentata dal rosé Nudo di Siddura, recentemente eletto “miglior rosé al mondo”, che sarà presente all’evento “I LOVE ROSÉ”. Questo riconoscimento rafforza ulteriormente l’attrattiva dei rosati “made in Sardegna” e sottolinea il potenziale del Cannonau nel creare rosé di eccellenza.

Non ci resta che andare a Palazzo Doglio per provarli tutti, ovviamente con un immancabile tocco di rosa nel nostro outfit.

© Riproduzione riservata